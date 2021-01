Sobrevivientes del Holocausto, poesía, arte, música, mensajes de paz, historia, palabras de honor a las víctimas por parte de jóvenes no judíos, así como la oportunidad de preguntar o comentarle algo a un sobreviviente.

Todo esto y más podrás ver y participar en nuestro evento virtual:

"Diálogos con las voces del silencio"

Con colaboraciones extraordinarias con: Instrumentos de la Esperanza, proyecto PAAZ, From the Depths, Yad Vashem (Mario Sinay).

¡FALTAN 5 DÍAS, NO TE LO PIERDAS!

"The Voice of the Silence" siempre tiene como primer objetivo, educar a las futuras generaciones sobre lo que sucedió para que no lo repitamos y a crear un mundo más empático y respetuoso. Apoya esta noble causa e invita a tus hijos, nietos, sobrinos, y todos los jóvenes que puedas.

Te recordamos que no se tiene la intención de faltar respeto al Shabbat, sino que el objetivo de The Voice of the Silence es que no judíos puedan conocer lo que pasó, sin embargo está invitada toda la comunidad de Diario Judío a verla en vivo o en la grabación que se puede ver cualquier día.

Este evento será el sábado 30 de enero por medio de ZOOM a las:

MX / ES / HON / COSTA R / CT 12:30 PM

COL / PER / EC 13:30 PM

ARG / CH / PAR 15:30 PM

PST 10:30 AM

EST 13:30 PM

MST 11:30 AM

CET 19:30 PM

IDT 20:30 PM

INFORMACIÓN DE INGRESO:

Unirse a la reunión Zoom

https://us02web.zoom.us/j/ 86020126086?pwd= WGFsL2E3OG93bHI0NERKa1VrOStDQT 09

ID de reunión: 860 2012 6086

Código de acceso: dj

DE IGUAL FORMA PODRÁS VER Y COMPARTIR EL EN VIVO DE ESTA REUNIÓN EN ESTAS PÁGINAS:

- https://www.facebook.com/ thevoiceofthesilenceproject

- https://www.facebook.com/ diariojudio

El evento será originalmente en inglés pero habrá traducción simultánea en español.

¡Te esperamos!