“Exitosa A Tu Manera”: el libro que inspira a tomar decisiones valientes

“A qué te dedicas?” es una de las preguntas más incómodas para las mujeres en distintas etapas de nuestra vida.

La identidad laboral ha pasado a ser uno de los distintivos de los individuos en occidente. En México, el país donde crecí, se presenta a las personas con su título profesional, la doctora fulana, la ingeniera sutana, la arquitecta….como si fuera parte de su nombre. Pareciera que la identidad laboral define a las personas.

Al finalizar mi primer grado profesional me sentía orgullosa de haber obtenido el título de ingeniera. Pero las circunstancias de la vida me abrieron oportunidades en la televisión y me desenvolví en el sector de la comunicación. Esa fue mi primera decisión laboral no convencional. Nadie en mi entorno comprendía porqué cambiaba de ocupación después de haber dedicado casi cinco años a estudiar ingeniería. Dejé de usar el título de ingeniera pues era irrelevante para mi trabajo cotidiano. ¡Impensable!

Continué por el camino de las decisiones poco ortodoxas, como dejar mi país para estudiar y trabajar, hasta llegar a ser co-CEO en una estación de televisión en Guatemala. Esa fue la primera vez que experimenté la brecha de género en las posiciones ejecutivas en corporativos. ¡Inconcebible que dos jóvenes mujeres extranjeras de veinti-tantos dirigieran un canal de televisión! Durante años en muchas reuniones directivas fui una de las dos mujeres en la sala.

A pesar de arduo cuestionamiento de mi entorno, decidí renunciar a la televisión y emigrar a Israel para establecer familia. Aquí experimenté de nuevo ser inmigrante, nueva madre y al mismo tiempo que encontraba mi lugar en la sociedad, me re-inventé una vez más en mi carrera profesional. A pesar de que ya tenía experiencia en salir de mi zona de confort y encontrar mi propio camino, sin pedir permisos ni disculpas, jamás imaginé que la etapa soñada de la crianza de niños pequeños se tornaría en uno de los periodos más angustiosos.

Una y otra vez las madres tenemos que decidir entre la carrera profesional y el cuidado de los niños. Cualquiera que sea nuestra elección, en cualquier etapa de la vida, nuestro entorno nos expondrá a comparación social. Muchísimas mujeres dudamos de nuestras propias decisiones y somos nuestras críticas más duras. ¿Por qué? ¿Será que nuestra definición de éxito está más ligada a los modelos externos que a nuestra voz interna?

Pocos libros han logrado conectar de una manera tan profunda en las primeras páginas con mis propias experiencias como lo hizo Exitosa A Tu Manera. En la introducción Yael Izaki relata una conversación con una amiga sobre su decisión de no percibir trabajo remunerado mientras realizaba una investigación para su doctorado y criaba a sus hijos, que la dejó anonadada. Ciertas conversaciones con familia y amigos sobre mis decisiones profesionales y de vida me han dejado verdaderamente incómoda. Pero estoy convencida de que escuchar más al entorno que a nuestra voz interior es inevitablemente una receta para la insatisfacción y frustración. Por eso considero este libro un verdadero tesoro. Ahora les cuento por qué.

La carrera por mayor igualdad de género en el trabajo

Según el Women in Work Index de PwC, el progreso para lograr una mayor igualdad de género en el trabajo se retrasó al menos dos años debido a la pandemia. Un informe de la OCDE muestra que las mujeres asumieron más responsabilidades no remuneradas en el cuidado de los niños durante la pandemia, lo que provocó que abandonaran la fuerza laboral a un ritmo más alto que los hombres. Pero este fenómeno era conocido antes de la pandemia.

Durante décadas los psicólogos alrededor del mundo se han dedicado a estudiar y analizar los niveles de bienestar de mujeres con respecto a su carrera profesional. En Israel, la psicóloga social Yael Izaki, comenzó a interesarse en temas de género durante sus estudios de pregrado. Un libro llevó a otro y mientras más profundizaba en literatura feminista se abría frente a ella un mundo nuevo y fascinante. Al finalizar su doctorado en Gestión en la Universidad de Tel Aviv, sobre género y negociaciones, en el entendido de que son muchas las injusticias que sufren las mujeres en el mundo del trabajo, fundó Netta, una ONG cuyo propósito es darles a las mujeres los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para tener éxito en su trabajo.

¿Cómo definimos el éxito?

La definición de éxito es personal y a la vez está influenciada por nuestra cultura y círculo social. Para Yael como para muchas mujeres, el éxito profesional ha ido cambiando en distintas etapas de su vida.

Al comienzo de su viaje laboral, vio el éxito de la manera convencional, algo medible, subir en algún tipo de escala. El hecho de ser oficial de ejército por ejemplo, hasta el día de hoy le parece algo que perdió. Hizo su servicio militar en las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí) en una unidad de Inteligencia, donde el cupo para oficiales es muy limitado, y cuando le ofrecieron entrar al curso, estaba muy cerca de recibir el alta. Yael tenía claro que para ella era más importante estudiar. A pesar de haber logrado seguir a su voz interna, hubo sensación de fracaso en ese asunto.

Actualmente, su definición de éxito está más relacionada con su voz interior que con puntos de referencia externos.

“Hoy a mi juicio, el éxito es estar en una actividad alineada con mis valores, hacer algo que me dé satisfacción y valor a los demás. La felicidad viene en momentos, cuando veo a mi familia en momentos hermosos o cuando pude ayudar o tocar el corazón de alguien.” Yael Izaki

Las mujeres nos desenvolvemos en comunidad. Las expectativas, comparaciones y puntos de referencia son parte del día a día en la familia, el trabajo, la universidad. Muchas mujeres no están contentas con su vida porque se comparan con las demás. A Yael mucho tiempo le molestaron los artículos sobre “mujeres exitosas”.

Definitivamente respeto a aquellas que lograron entrar en las notas periodísticas, pero eso nos deja fuera a la mayoría de las mujeres y creo que es injusto y ciertamente no ayuda. Yael Izaki

¿Se puede representar una imagen más amplia del concepto de éxito?

La doctora Izaki cree que junto con el estímulo que necesitamos como padres y como sociedad, para dejar que nuestros hijos aprendan y se desarrollen, también se debe estar atento a los deseos y aspiraciones del individuo. Decidió escribir un libro que representara una imagen más amplia del concepto de éxito. El éxito debe medirse con criterios internos no menos que externos. En su opinión, todas las comparaciones en diferentes escalas son destructivas.

“Hay una diferencia entre mirar a la gente y ver qué se puede aprender de ellos y permitir que nos categorize y alguien decida quien está sobre quien. “ Yael Izaki

Así surgió la idea del libro Exitosa A Tu Manera, escrito originalmente en hebreo, actualmente con versiones en inglés y ahora en español, la lengua materna de Yael, quien vivió su primera infancia en Uruguay.

Derecha a Izquierda: Marcelo Vainsencher, Yael Izaki y Valentina Vainshencher en Montevideo.

Exitosa A Tu Manera describe la historia de 22 mujeres diferentes entre sí, y el camino único que tomaron sus vidas hasta que cada una alcanzó el punto en el que se sintieron plenamente realizadas. El libro presenta muchos tipos de éxito: mujeres que hicieron realidad su sueño de la infancia; mujeres que tomaron el voluntariado como forma de vida, mujeres que atravesaron experiencias difíciles en su juventud y cuyo trabajo les permitió cerrar un círculo y concretar una recuperación, tanto para ellas como para las mujeres y niñas a las que ayudaron.

El hilo que une estas historias es que independientemente de si hicieron un viaje planeado o si fueron las circunstancias de la vida que las llevaron a ese destino, estas mujeres lograron escuchar su voz interior y tomaron decisiones valientes que las llevaron a la satisfacción personal y a sentir que encontraron su camino.

Exitosa a tu manera fue recibido con gran entusiasmo y gratitud en Israel. Una de las reacciones que más recuerda Yael es el de una mujer que dijo:

“Pienso ante todo en el nombre y en el servicio que hace a las mujeres, incluso a la que pasa junto a él y lo ve, ¡qué regalo le has dado a alguien que se queda con el pensamiento de ser exitosa a su manera!”. lectora de Exitosa a tu manera

Para mí este libro es como una caja de chocolates, que me voy comiendo de a poquito. Ya que los capítulos son cortos y tienen capas profundas acerca de los procesos de toma de decisiones de cada mujer, se puede disfrutar en distintos momentos sin perder el hilo. Algunas mañanas, me regalo diez minutos de sabiduría femenina con mi café y una historia de Exitosa A Tu Manera. Otros días, después de una larga jornada de trabajo y arropar a cuatro niños menores de diez años, me regalo un ratito con la historia de una mujer valiente con una copa de vino. Así me voy dosificando la inspiración como el VOD, el exitoso concepto del video bajo demanda de Netflix, Hulu y otras plataformas similares.

En este mes de marzo que celebramos el Día Internacional de la Mujer y el mes de la Historia de la Mujer, el libro Exitosa a tu Manera es de gran relevancia. Cada historia relatada en sus páginas es una fuente de inspiración para las lectoras ya que nos invita a hacer preguntas sin prejuicios. Este ejercicio de preguntas internas es parte crucial del proceso de encontrar nuestro propio camino. ¿Esta mujer actuó en una manera que yo quisiera intentar? ¿Qué necesito para estar satisfecha con mi vida y tener éxito a mi manera? ¿Tengo un entorno que me apoya? ¿Estoy dispuesta a tomar tal o cual decisión aún si no recibo apoyo de mi entorno?

