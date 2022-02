Daba inicio este ciclo escolar en medio de la pandemia y la nueva normalidad nos hacía volver a nuestras actividades con muchas dudas y retos a los que enfrentarnos. Volvíamos con un ambiente de incertidumbre, pero con ganas de dar todo lo mejor para iniciar esta etapa. Es este sentimiento colectivo lo que motiva a llevar a cabo un evento que permitiera expresar y desahogar todo nuestro acumulado de emociones, pero con un enfoque creativo y gran espíritu artístico, así es como surge Expo Arte.

El objetivo primordial de esta exposición es ofrecer a la comunidad de nuestra primaria, un espacio de expresión en el cual, empleando diferentes técnicas artísticas, teniendo como base la idea central de que las emociones pueden expresarse a través del lenguaje artístico cuando identificamos las sensaciones que nos provocan y cómo las podemos expresar. De esta forma montamos esta exposición desde el modelo educativo IB, permitiéndonos desarrollar en los alumnos habilidades como buenos comunicadores, audaces, de mentalidad, abierta y reflexivos para compartir el tema de los sentimientos.

Esta emotiva colección artística, llena de color, creatividad y sobre todo ingenio, es resultado de meses de arduo trabajo por parte de los alumnos, que día a día se mostraron muy entusiastas y dedicados al trabajo en el salón de arte. En este lugar es en el que desbordaron su imaginación y se enfrentaron a grandes retos, pues no solo trabajaron técnicas tradicionales como el gis pastel o la pintura acrílica, también fueron partícipes de experimentos que los llenaron de asombro al ver que el arte tiene un lado muy diferente a lo que siempre han hecho. Fue una gran sorpresa para ellos, llegar al laboratorio de ciencias y al espacio de creación de Makerspace para descubrir que con canicas, sal, pistolas de aire, popotes y burbujas, péndulos y hasta jabón podían crear grandes obras de arte.

Más allá de crear, de expresar y de exponer en una galería, es muy grato reconocer la labor de los niños y la interacción que tuvieron entre ellos durante estos meses. Fuimos testigos de lo empáticos que se mostraron, lo bien que se manejaron frente a retos, ver como superan conflictos y resuelven diferencias, lo dedicados y comprometidos que fueron con sus obras.

Como docentes esta experiencia nos deja una gran satisfacción, pues no solo presentaron un bonito trabajo artístico, presentaron un crecimiento y un aprendizaje obtenido sin lugar a dudas y que se observa en un colectivo artístico de más de mil piezas, entre cuadros individuales, un mural colectivo, fotografías, áreas interactivas y multimedia. Los invitamos a que no se pierdan de escuchar en Radio Monte, el programa que grabamos con todos los detalles de la exposición, y no perderse las fotos y videos que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para que puedan así deleitarse con el gran talento que poseen nuestros alumnos.