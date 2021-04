Lewinson Art esta organizando a raíz de que empezó la pandemia, varias exposiciones virtuales temáticas.

En esta ocasión convocó a artistas de todo el mundo a participar en la exposición virtual con el tema Sombras

Lo cual tiene como significado: la Imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz, por lo que todos los cuerpos emiten una sombra dependiendo de su posición ante la luz. Tambien La sombra se utiliza para dar la sensación de volumen en dibujo y pintura, por lo que todos los cuerpos se deben sombrear para que no se vean planos.

Sin embargo esta palabra puede tener otros significados, una persona puede tener una sombra en su pasado y se refiere a algún acto que puede haber manchado su nombre. O también cuando a uno se le ensombrece el rostro, se puede referir a una tristeza que lo embarga. En fin, cada artista puede interpretar este tema en diferentes formas.

Caravaggio tiene un estilo icónico, con motivos religiosos, pero con un dramatismo tal con el uso del contraste de luz y sombra, que derivó en el tenebroso —a veces también referido como la iluminación dramática.

Rembrandt es conocido por su variedad de retratos, autorretratos, así como algunas escenas históricas y también de motivo religioso, su capacidad para pintar sombras en sus obras, aunado con la iluminación es una de sus características más representativas

En el caso del pintor holandés Vermeer, el uso de la luz no es precisamente mediante el claroscuro y el tenebrismo característico de otros pintores. En su lugar, el artista realizó la composición de la obra a partir de la luz, como en el caso de The Milkmaid. . O en The Geographer, donde es posible apreciar las sombras que la luz de la ventana crea en la habitación y en los protagonistas.

Nikolai Ge De origen ruso, también hizo un gran uso de la iluminación, así como la representación de ambientes nocturnos en su pintura. es bien conocido que tenía un gusto por los retratos, entre los cuales es posible encontrar un fuerte uso del claroscuro, así como ejemplos del uso de la luz menos dramáticos, pero no por ello menos eficientes.

Gerard Van Honthorst a diferencia de otros, muchas de sus obras representativas tienen la característica de ser iluminadas con medios artificiales, la mayoría de las veces se trata de velas o antorchas como en el caso de Mocking of Christ, sin embargo, también es posible observar cómo juega con la luz en diferentes escenas de luz natural, como en The Concert, obra en la que los personajes más próximos al espectador se encuentran en la oscuridad, mientras que el resto están bajo el directo rayo de luz.

Muchos más artistas han dado importancia a la iluminación y al claroscuro y por lo tanto al sombreado, sería interminable la lista.

Esta exposición de Sombras, esta integrado por los siguientes artistas: Armando Aboytes, Agustín Aldama, Cecilia Andonaegui, Mireya Carrera Bolaños, Montserrat Casas, Laura Cervantes, Elvira Cohen, Coral Colmenares, Rubén Cordero, Sara Corenstein, Yanet Cuellar, Arturo Ezquerro, Laura Figueroa Cortés, Carmen Fresno, Nora García Stivalet, Guadalupe González, Maite González Gómez, María Alejandra Herrera Palacio, Guillermo Islas MMO, Leticia Lagos, Gloria Mendicuti, Angélica Morán, Mónica Olea, Liliana Paganini, Lola Pelayo, Ana Beatriz Peregrina Calva, Sandra Pérez León Gutiérrez, Pérezoria, Deborah Prum, Fernando Reyes, Ricardo Sánchez Madrid, Tediata, Alejandra Van Helsing, Alberto Vázquez Navarrete y Jack Zyman, quienes nos muestran su gran creatividad y talento.

Podemos apreciar obras en diferentes técnicas, tales como el dibujo, la pintura y la fotografía .En estilos que van desde el figurativo al abstracto, todo un abanico de colores y formas que nos transmiten emociones y nos llevan a reflexionar

Se inaugura el 28 de abril 2021 en el marco del Dia Mundial del arte y permanecerá hasta el 31 de Mayo