Que mejor que niños, como lo eran los que salvo Janusz durante el holocausto, sean los protagonistas de este increíble momento en que rendimos homenaje a 2 personalidades

Itzchak Belfer, el último de los niños del heroico Janusz Korczak, fallecio hace unos día y hoy será sepultado en Israel

Moy Volcovich, fotografo, miembro de la comunidad judía de México, actualmente en Israel,que realizo, en su proyecto "To be a child again" esta actividad y video en homenaje a Janucz Korzak e Itzchak Belfer comenta:

"En 1990 participé en La marcha de los vivos con el contingente mexicano como fotógrafo. Este viaje cambió radicalmente mi vida en él conocí el heroísmo y la vida extraordinaria de Janusz Korczak, uno de los individuos más justos y comprometidos con la educación, el respeto y los derechos de niños."

https://youtu.be/2g4-83n6OrI

"Janusz Korczak fue un médico, educador y escritor polaco que fundó dos orfanatos en Varsovia y dedicó toda su vida a luchar por los derechos del niño.

Su amor por los niños era tan grande que, a pesar de tener la oportunidad de salvar su vida, Korczak se negó a abandonar a sus alumnos y marchó con 192 de ellos hasta su muere en Treblinka."

Itzchak Belfer es uno de los últimos alumnos supervivientes del orfanato de Janusz Korczak.

Actualmente vivía en Tel Aviv

Itzchak es un artista visual, escultor y escritor que enfatiza principalmente en temas del Holocausto y específicamente en el arte de Janusz Korczak.

Itzchak Belfer ingresó al orfanato de Korczak a la edad de cuatro años y pasó más de una década con sus compañeros huérfanos.

Se fue a Rusia cuando tenía diecisiete años para escapar de la Polonia ocupada por los nazis, dejando atrás a Korczak y el orfanato.

Itzchak se retiró hace más de 30 años de la enseñanza del arte.

Colaboro con Moy Gabriel y Aby, organizando una actividad con varios de los niños destacados del documental To Be A Child Again - Israel.

Habló con los niños sobre su vida temprana en el orfanato y su amor y devoción por Korczak.

Itzchak también les dio a los niños una clase de arte donde tenían que colorear su autorretrato.

Después de 30 años de enseñar, Itzchak hizo justicia al título del proyecto To Be A Child Again ya que él mismo se convirtió en un niño nuevamente mientras enseñaba a los niños.



Itzchak Belfer nació en Varsovia, Polonia, creció en el orfanato dirigido por el Dr. Janusz Korczak y fue el único superviviente de una gran familia extendida que fue aniquilada en el Holocausto.

A la edad de diecisiete años, Belfer dejó a sus seres queridos en el gueto en un viaje de supervivencia.

A su regreso a Varsovia se dio cuenta, parado en las ruinas del gueto, que su hogar estaba en la Tierra de Israel, y decidió emigrar allí.

El intento de inmigración de Belfer lo llevó al campo de detención británico en Chipre. Fue allí donde estudió escultura con Zeev Ben-Tzvi y quedó cautivado por la magia del arte y la escultura.

Finalmente cumplió su sueño de vivir en Israel. Después de servir en el ejército israelí, estudió arte en el Instituto Avni de Arte y Diseño.

Desde entonces, ha instruido a generaciones de artistas jóvenes y ha canalizado su talento artístico, ya obvio durante sus años de orfanato, para conmemorar el trabajo del Dr. Janusz Korczak y la memoria de su familia asesinada y el Holocausto.