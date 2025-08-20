¡Felicidades, Michel Wohlmuth!

En nombre de Diario Judío, nos llena de orgullo extender nuestras más sinceras felicitaciones a

Michel Wohlmuth

por haber recibido el prestigioso EIC Pacesetter Award 2025, otorgado por el Events Industry Council

Este reconocimiento no solo celebra tu trayectoria inspiradora como Director de Innovación en PC People y Presidente del COMIR (Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones), sino que también resalta tu impacto significativo en el sector global de eventos, donde has demostrado liderazgo visionario y un compromiso inquebrantable con la excelencia.


Como figura destacada de la comunidad judía en México, tu dedicación no se limita al ámbito profesional; has sido un pilar en la promoción de valores como la innovación, la colaboración y el progreso, inspirando a generaciones dentro y fuera de nuestra comunidad. Tu pasión por generar cambios positivos y marcar rumbos nuevos en la industria de reuniones es un testimonio de la resiliencia y el espíritu emprendedor que caracterizan a líderes como tú.

¡Enhorabuena por este merecido honor! Que este logro sea el inicio de muchos más éxitos. Diario Judío te aplaude y te desea continued prosperidad en todos tus proyectos. Mazal tov!

