Felicitaciones a la Mtra. Jessica Lepe Pantoja por haber recibido su título de maestría

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Queremos felicitar a Jessy nuestra querida amiga, historiadora y asesora académica de The Voice of the Silence y Diario Judio por haberse graduado de la maestría. Jessy concluyó la maestría en Humanidades: Estudios Históricos con su tesis “Justas de las Naciones. La mujer no judía contra el nazismo, 1933-1945”, contribuyendo como siempre lo ha hecho, al conocimiento, investigación y memoria del Holocausto

Te admiramos mucho Jessy por toda tu pasión, dedicación y profesionalismo con el que aportas a nuestro proyecto y al mundo un panorama importante sobre el Holocausto, y ahora mucho más con el tema de las mujeres que es poco estudiado, gracias por todo