Definitivamente si lo tuyo es la emoción, las finales de FUTSAL en el CDI son para ti ya que ambos partidos fueron no aptos para cardiacos.

La jornada del Domingo empezó con la Final de una de las categorías entre MACABI equipo muy rápido y joven que venía de vencer en penales a HAPOEL en un juego que tuvo de todo, hasta un breve incidente, que no es para presumir, y que por todos lados debería evitarse, pero que fue fundamental, ya que a partir de este momento, Macabi emparejó el partido y el marcador. Lo que los llevó a la serie de penales que finalmente calificó al equipo Naranja.

Por el otro lado llegaba la sorpresa del torneo, de los cuartos de final y de la semifinal LOS KELBS en la que aprovechando su posición en la tabla logró meterse a la semifinal, donde enfrentó al más duro rival, COCODRILOS que punteo todo el torneo y dio una gran cátedra de fútbol, en gran parte gracias a sus jugadores de la selección +45 del CDI, que traen un gran nivel de juego, y a los demás integrantes que son piezas valiosas de este equipo.

En esa semifinal, que también fue muy emotiva, KELBS consiguió, ante la sorpresa de todos, mantener el cero en contra e irse al frente 2 a 0, hasta faltando unos 8 minutos donde un buen tiro, por fin rebasó la marca y la portería y puso el marcador 2 a 1 elevando el nivel de estrés del momento, no sin antes mencionar que KELBS tuvieron la oportunidad de incrementar la ventaja, pero 2 de sus disparos pasaron muy cerca de la portería rival.

Así a la final llegaron MACABI y los KELBS, que venían repitiendo del torneo pasado, donde en serie de penales había logrado el campeonato, y que al igual que esa vez venían como las posibles víctimas del partido.

Macabi empezó con todo, tiros por todos lados, presionando la salida, robando balones, Kelbs comenzó a buscar importantes latigazos, pero el 1 a cero cayó en un tiro de esquina, en una buena jugada y un gran tiro del jugador de Macabi,

Parecía que esa sería el final de la historia, pero en el segundo tiempo, en un ataque de Macabi y la salida del portero de Kelbs, que no solo tapo la entrada del rival, sino que sirvió para dar un gran pase para un contragolpe letal, para que Shueke pudiera vencer al portero rival y poner el 1 a 1 contra todos los pronósticos

Ambos equipos se enfrascaron en un ida y vuelta, cualquiera podía anotar el gol de la victoria, pero grandes atajadas de los arqueros y excelentes acciones de las defensas dejaron el marcador final 1 a 1 y todo listo para la serie de penales

Acá nuevamente la calidad de los tiradores de KELBS se hizo presente, igual que meses antes y se logró la victoria y el BICAMPEONATO

Felicidades a los Kelbs, Integrados por:

Isaac Ajzen

Salomón Akerman

Mauricio Oldak

Beto Shueke

Santiago Turok

Dany Schwartzman

Jack Cohen

Sebastián Saidman

David Achar

David Cohen

La otra categoría no fue la excepción en emoción, se enfrentaban Resto del Mundo, con un equipo que para todos parece imparable contra los +45, otra sorpresa, y no por sus jugadores que son excelentes, sino porque se esperaba que dado que es un equipo más o menos nuevo, con jugadores veteranos y que su prioridad es la Macabiada, no estarían en esta fase.

La realidad es que merecidamente calificaron, se posicionaron en la semifinal, justamente contra otro equipo selección, los -18, y en un juegazo, realmente gran juego, maniataron a los jóvenes, anotaron fantásticos goles, incluyendo un soberbio cabezazo de Kiviat, hicieron muy buenas jugadas y con grandes atajadas pudieron derrotarlos y avanzar a la Final.

El juego entre estos 2 se esperaba tal vez una juego más tranquilo para Resto del mundo, pero los masters sorprendieron poniendo en muchos aprietos a la defensa y al portero rival.

La fortuna permitió que Resto del Mundo se fuera al frente, aunque rápidamente + 45 empató, entonces se vino una toma y toma, impresionante, el balón iba de una portería a la otra a gran velocidad y nuevamente RESTO del Mundo se fue al Frente y no solo por un gol, sino por 2 lo que parecía casi imposible para +45 y a pesar de eso, el equipo se levantó, se acercó y muy cerca estuvo de empatar el marcador en varias ocasiones, para que a falta de 4 segundos y ya con todos atacando, y justo después de casi el gol del empate, un contragolpe puso el definitivo 4 a 2 con el que RESTO DEL MUNDO se consagró campeón.

Por los +45 unos dignos subcampeones y que demostraron que tienen todo para traerse la Medalla de Oro en las próximas Macabeadas estuvieron



“Whicho” Luis Kleiman en la portería que dio un partidazo ( Bueno no uno ) TODOS

Isaac Metta

Sholo Gal Or

Abi Berko

Avi Fridman

Carlos Kiviat

Marcos Green

Abraham Cherem

Mordi Berko

Paul Kupersmith

Y siempre presentes y como parte adicional del equipo los excelentes Beto Lisbona y nuevamente Isaac Ajzen (Que estuvo también con Kelbs) y todos magníficamente dirigidos por el capitán, entrenador, alma del equipo EYAL BARON que tiene muy bien preparado a este equipo con el Apoyo de MArino Guevara y Alejandro

Por su parte el equipo Campeón, que integra grandes jugadores, varios de ellos integrantes de la selección más 35 y que también demostraron la calidad para traer la de Oro en macabeada están

Tony Chayo

Chelo Bazbaz

Elias Chayo

Jaime Varon

David Shayo

Issac Amiga

Yosef Varon que sorprendió a propios y extraños en la portería

Leon Chayo

Fredy Silvera

Jack Shayo

Felicidades a los campeones y dignos subcampeones y mucha suerte, aunque la que la van a necesitar serán sus rivales; a todos los equipos seleccionados que representarán al CDI, a México, a la Comunidad en los próximos juegos macabeos en Israel.