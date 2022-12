En nuestra boda, solemos pensar en diversos aspectos y en lo hermoso que debe ser el unirnos con la persona que amamos.

Sin embargo, uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es la organización y lo económico.

Es en este sentido en el que la comunidad judía me parece una que se solidariza no solo con la misma comunidad, sin con aquellos que no pertenecen a la misma.

Este es el caso, además de instituciones que ayudan hay personas como José Cojab Saba cuyos donativos ayudan a brindar a las parejas los vestidos y trajes para que el día de la boda sea memorable.

Si bien, esto parece una muestra pequeña nos agrada pensar que con estas acciones quitamos un pequeño peso a las personas que están próximas a casarse.

Por otro lado esto solo es una de las muchas actividades que la comunidad realiza con fines altruistas, lo cual nos permite acercarnos como comunidad a todas las personas y ayudar en lo que se requiera y a quien lo necesite.