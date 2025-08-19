Historia en México: Un nuevo Sefer Torá en Cozumel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Anoche, domingo, se llevó a cabo una emotiva ceremonia de dedicación de un Sefer Torá en la plaza principal de la isla turística de Cozumel, México, destinada a la Casa Jabad local.

El evento estuvo lleno de alegría y emoción, con la participación de miembros de la comunidad judía local, visitantes judíos de distintas partes del mundo, autoridades del gobierno, e incluso cientos de residentes no judíos de Cozumel que se acercaron para honrar la ocasión y vivir una experiencia de celebración judía.

La ceremonia comenzó en la Casa Jabad, donde se completaron las últimas letras del Sefer Torá.

Algunos de los presentes tuvieron el privilegio de escribir una letra ellos mismos.

Una vez finalizada la escritura, el nuevo rollo fue llevado en un desfile festivo hacia la plaza principal, acompañado de tambores, cantos y bailes.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando cientos de judíos y locales cantaron juntos “Shir LaMa’alot”, dedicado a los soldados de Israel y a la liberación de los secuestrados.

Fue una escena inusual y profundamente conmovedora que tocó el corazón de todos y aportó un fuerte sentido espiritual al ambiente.

El Sefer Torá fue donado por los padres de la Rebetzin Jani, la shlujá de Cozumel, el Rabino Motty y Devorah Hsofer, en honor a sus seres queridos.

Otro hecho destacado fue que, por primera vez en México, la ciudad de Cozumel se asoció oficialmente en la organización del evento, incluso colaborando con parte del financiamiento.

Los shlujim en Cozumel, el Rabino Dudi y Jani Caplin, quienes dirigen la Casa Jabad desde hace 16 años, hablaron con gran emoción.

El rabino agradeció a los donantes, a la municipalidad y a todos los que hicieron posible el evento. También habló sobre la importancia de las Siete Leyes de Noé, que unen a la humanidad y acercan al mundo a la redención.

El miembro de la comunidad Eddie Ohayon destacó la importancia estratégica de Cozumel, que recibe más de 7 millones de turistas al año, y cómo la influencia de la comunidad puede proyectarse a nivel global.

Por su parte, la representante municipal Daniela Blanco habló sobre la especial diversidad de la población en Cozumel, resaltando que es un lugar seguro para los judíos, y expresó su deseo de que cada año haya un desfile en honor a la Torá por las calles de la isla.

Durante años, la Casa Jabad de Cozumel ha sido un hogar cálido para viajeros judíos, empresarios y residentes locales.

La dedicación de este nuevo Sefer Torá marca un hito histórico para la comunidad y un poderoso símbolo de fortalecimiento de la identidad judía en el corazón del Caribe.

Muchos de los presentes se emocionaron hasta las lágrimas, describiendo la noche como uno de los momentos más significativos de sus vidas.