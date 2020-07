¡Hoy plática en línea!

“Literatura y modernidad judía para niños”

Con Miriam Udel

Jueves, 2 de julio, 2020

3:30 PM (Ciudad de México)

1:30 PM (Tijuana/San Diego)

4:30 PM (Nueva York)

Diario Judío México - Este evento forma parte de la “Serie de conferencias sobre la civilización Yiddish”

Admisión libre.

Se requiere registro, oprima aquí.

La plática será en inglés.

Ver el programa y la bibliografía, oprima aquí.

Los académicos apenas comienzan a considerar el corpus de casi mil libros existentes, así como varias publicaciones periódicas, que constituyen la literatura infantil yiddish del siglo XX. Sin embargo, este cuerpo de trabajo fue importante tanto en la configuración como en la reflexión de aspectos clave de la experiencia judía moderna. Exploraremos lo que significa limitar los contornos de un canon de yiddish kidlit y discutiremos el punto de vista único que ofrece el estudio de la literatura y la cultura de los niños con respecto al resto de la civilización judía moderna.

Sobre Miriam Udel

Miriam Udel es profesora asociada de Estudios Alemanes y Estudios Judíos en la Universidad Emory, donde su enseñanza se centra en el idioma yiddish, la literatura y la cultura. Tiene una licenciatura en lenguas y civilizaciones del Cercano Oriente de la Universidad de Harvard, así como un doctorado en literatura comparada de la misma institución. Fue ordenada en 2019 como parte de la primera cohorte de la Ordenación Ejecutiva en Yeshivat Maharat, un programa diseñado para llevar a mujeres calificadas de mitad de carrera al rabinato ortodoxo.

Los intereses de investigación académica de Udel incluyen literatura y cultura yiddish del siglo XX, literatura infantil judía y literatura judía estadounidense. Ella es la autora de Never Better !: The Modern Jewish Picaresque (University of Michigan Press), ganadora del Premio Nacional del Libro Judío 2017 en Modern Jewish Thought and Experience. Honey on the Page: A Treasury of Yiddish Children’s Literature, aparecerá en la New York University Press en octubre de 2020.