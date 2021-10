Hay historias que parecen sacadas de una novela, demasiado reales como para ser reales, tan crueles y tan dulces al mismo tiempo que los propios personajes parecen mas de ficción que de algo que realmente sucedió

Tan increíbles resultan que se vuelve muy importante contarlas y hacerlo de la mejor manera, hay que lograr que las gente las conozca, sepa del sufrimiento, del dolor pero mas valioso del heroísmo de personas como tu y yo

Muchos sabemos de Irena Sendler, salvo a miles de niños, pero pocos la conocemos a ella, y esta es una oportunidad única que dejara una honda huella en el corazón de todos los que vean EL ANGEL DE VARSOVIA

Y para darle vida a este personaje nadie mejor que una actriz icónica para estos menesteres, después de más 18 meses de pandemia y confinamiento, Fanny Sarfati regresa al teatro con El ángel de Varsovia, unipersonal que comenzará su temporada a partir del 28 de octubre en el Foro Shakespeare.

Para muchos dirán una obra mas del Holocausto, a lo mejor solo para publico judío, o a lo mejor para quien no es judío, ya que muchos de la comunidad creen haber escuchado ya mucho del tema, pero no , esta es una obra de un ser universal que dejara importantes valores tanto si eres judío o no, tanto si conocías de la Shoa o de la Segunda Guerra Mundial, o si simplemente eres de los que te gustan las historias realmente interesantes y conmovedoras

Descubre en esta obra, la última obra de Tomás Urtusástegui, lo que una mujer como Irena Sendler nos deja que parecería escrita especialmente para Fanny, en el que rescata una figura emblemática de la libertad, autodeterminación, fuerza de carácter, generosidad y conciencia humanitaria

Irena fue enfermera y trabajadora social; durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2,500 niños judíos del Gueto de Varsovia. Participo en la Zegota contra los Nazis, Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007, reconocida como Justa entre las Naciones, distinción oficial otorgada por Yad Vashem a no-judíos que arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto. El gobierno de Polonia le otorgó la más alta distinción civil al ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca.

Fanny preparó este montaje desde hace más de dos años. Hizo una única representación en el Museo Memoria y Tolerancia, por la que inmediatamente recibió el premio San Ginés, como lo Mejor del Teatro Independiente Mexicano.

Dirigida por Carlos Rangel, El ángel de Varsovia se presentará todos los jueves a las 20:00 horas en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 9, Condesa, consulta horarios y precios, aquí.

El estreno será el 28 de octubre en el Foro Shakespeare, donde iniciará temporada. Fanny Sarfati es reconocida internacionalmente por sus monólogos El Balcón de Golda y Dai/Basta!, unipersonales que ha llevado a más de quince países, entre otros Estados Unidos, Argentina, Chile, España e Israel.

Ademas es productora, actriz y directora en más de treinta obras de teatro, eventos culturales y espectáculos, Fanny Sarfati ha recibido los premios Virginia Fabregas (1999), María Douglas (2006), La Dama de la Victoria (2007 y 2017), Premios Escena Miami (2020) y San Gines (2020).

