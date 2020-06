Diario Judío México - El día 1o de junio de 2020, el Dr. Eitan Chikli inició su período como Rector de nuestra institución para el período Otoño 2020–2023, con lo cual se marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de la Universidad Hebraica.

Nuevamente, la institución agradece y reconoce la importante labor que el Dr. Yehuda Bar Shalom llevó a cabo durante su rectorado, quien acompañará al Dr. Chikli en un período de transición del 1o al 20 de junio y en fechas próximas rendirá su informe final ante el Consejo Directivo de nuestra institución.

El Dr. Chikli es Doctor en Letras Hebreas en Educación Judía por el Jewish Theological Seminary of America en Nueva York. Su investigación central se intitula: “La educación Tali: el desarrollo y la realización de un concepto educativo en el contexto de realidades cambiantes”.

Cuenta con un Máster en Administración Pública por la Kennedy School of Government, en la Universidad de Harvard y una Maestría en Letras Hebreas por el Jewish Theological Seminary of America y el Jewish Seminary of Judaic Studies en Jerusalén.

Por 26 años fue Director Ejecutivo del Fondo de Educación Tali, organización autorizada por el Ministerio de Educación de Israel para proporcionar orientación y recursos educativos a todas las escuelas de TALI y la cual ha dejado en días pasados para incorporarse a la Universidad Hebraica como Rector.

El Dr. Chikli ha sido conferencista y profesor en temas de educación judía en el Schechter Institute of Jewish Studies y en el Oranim Academic Teachers College; ha sido instructor en el Mandel Institute of Leadership; profesor en el Levinsky Teachers College, director educativo en el Hanatton Kibbutz Education Center y en el campamento de verano de Ramah en Israel.

Además, cuenta con diversas certificaciones en Consultoría Organizacional, como entrenador de PNL y como Master Coach por la Asociación Israelí para Coaching.

Sus investigaciones y publicaciones se centran en temas sobre educación judía y relaciones entre diversos grupos de la sociedad israelí.

El Dr. Chikli nació en Túnez y ha vivido en Francia e Israel donde actualmente radica y se mudará a México a finales del presente año.

Nuestra comunidad universitaria brinda la más cordial de las bienvenidas al Dr. Chikli y le desea una gestión exitosa.

Jorge Bercovich

Presidente del Consejo Directivo

Ari Saadia

Presidente del Comité Ejecutivo