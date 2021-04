En la velada de este sábado, realizada desde el Royal Albert Hall de Londres, el nominado al BAFTA como Mejor Actor de Reparto Leslie Odom Jr. interpretó “Speak Now”, canción que escribió para la cinta “One Night in Miami” y que está nominada al Óscar como Mejor Canción.

Jaime Baksht es un ingeniero de sonido judeo mexicano y mezclador de doblaje nominado en múltiples ocasiones al Premio Ariel, el galardón más importante en la industria del cine mexicano, y el que ha obtenido en 6 ocasiones por Güeros (2015), La jaula de oro (2016), Ya no estoy aquí (2019), entre otras producciones. Su primer trabajó en la indsutria fue como mezclador de la cinta Rumbera, caliente, protagonizada por Sasha Montenegro en 1989. Diez años después colaboraró en una de las películas más populares de nuestro país: La ley de herodes, dirigida por Luis Estrada. Aunque el ingeniero Baksht tiene una trayectoria compuesta por más de 30 títiulos en cine, todos de diferentes géneros, entre los que podemos encontrar American Visa, Efectos Secundarios, Apocalypto o Voces Inocentes, sus principales éxitos han sido la mezcla de las películas El laberinto del Fauno (2006), Museo (2018), Vuelven (2017), Ya no estoy aquí (2019) y Sound of Metal (2019). Por esta última producción, Jaime y su equipo recibieron una nominación en 2021 al Premio de la Academia dentro de la categoría de Mejor Sonido. Jaime ha sido también nominado al BAFTA y al Premio Goya.

Multiples personalidades felicitaron a los 3 mexicanos ganadores, entre ellos la alcaldesa de la CDMX Claudia Sheinbaum, el afamado director de Cine Isaac Ezban, la secretaria de cultura, así como Joaquin Lopez Doriga