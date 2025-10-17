Judaísmo Hoy. Francisco Gil-White:Israel hoy, Trump y Gaza. Episodio 213. Octubre 10, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

Francisco Gil explica cómo la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de operativos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esto ha moldeado la política exterior de EE. UU. y su relación con Israel y el conflicto árabe-palestino. Argumenta que la CIA ha trabajado consistentemente para socavar a Israel y empoderar a grupos islamistas como Hamas.

Daniel y Francisco critican fuertemente el reciente “acuerdo de paz” mediado por la administración Trump, argumentando que es una continuación de los Acuerdos de Oslo y que solo empoderará a Hamas y conducirá a más violencia contra los israelíes. También critican duramente al gobierno israelí, especialmente al Primer Ministro Netanyahu, por hacer repetidamente concesiones a los terroristas.

Argumentan que Israel necesita adoptar una línea mucho más dura contra sus enemigos, incluyendo la anexión completa de los territorios conquistados y respondiendo a los ataques con fuerza abrumadora en lugar de negociar. Sostienen que esta es la única manera de disuadir futuras agresiones y proteger al estado judío.

Junto con Isaac, coinciden en que la lucha contra el antisemitismo es una lucha por la autopreservación de todos los pueblos occidentales, no solo de los judíos. Hacen un llamado a los participantes para que se involucren más en esta lucha y no sean complacientes frente a las crecientes amenazas.

Efemérides:

11 de Octubre de 1862: Se publicó el primer semanario en yiddish en Rusia “Kol Mevaser”

12 de octubre de 1802: Se gradúan los primeros oficiales de West Point, la mitad judíos

12 de octubre de 1891: Nace Edith Stein

13 de octubre de 1843: Se crea la B’nai B’rith Internacional

13 de octubre de 1925: Nace Lenny Bruce, el primer comediante yiddish

14 de octubre de 1906: Nace la intelectual Hannah Arendt

14 de octubre de 1924: Nace Michel Mirowski, médico polaco formado en México que inventó el desfibrilador

14 de octubre 1943: Se inicia el levantamiento en el campo de exterminio de Sobibor

15 de octubre de 1842: Karl Marx se convierte en el Director Editorial del Rheinische Zeitung

15 de octubre de 1946: Se suicidó Hermann Göring

16 de octubre de 1886, Nace David Ben Gurión. político sionista, creador del Estado de Israel

16 de octubre de 1941: Parte el primer tren de la muerte de la estación ferroviaria de Praga- Bubny a Lodz

16 de octubre de 1943: Se inicia la lucha de resistencia de Abba Kovner

16 de octubre de 1946: Mueren ahorcados diez jefes nazis por cargos en contra de la humanidad

Musica:

Tantz mit mir dos lidl bizn sof – Yoram Zaidman (Bailemos hasta el final de la canción)

Libro:

Parallel Old Testament – Tanakh by Conrad R. Gren

