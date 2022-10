Kadima all inclusive runwayIMG_20221026_123006201

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

Kadima all inclusive runwayIMG_20221026_123611576_BURST000_COVER_TOP

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (1)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (6)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (11)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (13)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (16)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (19)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (20)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (22)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (24)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (25)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (27)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (29)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (30)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (32)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (34)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (35)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (36)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (37)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (38)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (39)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (40)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (41)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (42)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (43)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (44)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (46)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (47)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (49)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (50)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (52)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (53)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (54)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (56)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (57)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (59)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (62)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (66)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (69)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (75)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (77)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (79)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (82)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (84)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (85)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (86)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (87)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (90)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (96)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (97)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (99)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (100)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (101)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (102)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (104)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (106)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (107)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (110)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (112)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (115)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (117)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (118)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (120)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (122)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (125)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (129)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (132)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (134)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (137)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (140)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (145)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (150)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (153)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (154)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (155)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (156)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (157)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (158)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (162)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (163)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (165)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (166)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (168)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (170)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (171)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (174)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (177)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (179)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (181)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (185)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (186)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (188)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (191)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (193)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (194)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (196)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (200)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,

KADIMA CAMBIANDO MODELOS ALL INCLUSIVE RUNWAY (207)

Fabuloso desfile de Modas que cambia la perspectiva de todos Realmente te impresionarás al verlo y conocer a estos fabulosos modelos que definitivamente dejaron todo en la pasarela de este increíble lugar que es el Parque la Mexicana Y por supuesto 3 fabulosos diseñadores Iann Dey Armando Takeda Y sereno del Sordo que no solo sorprenden por su estilo, sino que fascinas por su moda tan especial Definitivamente, un Must que debes ver y disfrutar varias veces Un gran evento de Kadima asociación que trabaja incansablemente por la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad judía de México y fuera de ella y Cambiando Modelos que ha cambiado la forma de pensar de infinidad de personas adentrándose en un mundo que parece ser un mundo aparte y que ahora se demuestra que es por demás inclusivo esta pasarela tiene tambien la finalidad de visibilidad a personas con discapacidad y la facilidad que hay de que sean parte de la vida social y productiva del país, esto también con el objetivo de generar opciones de igualdad e inclusión social,