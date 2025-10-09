Las Tejedoras de Historias Eternas presentan “Los cuentos de la Nonna Nadia”

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Este sábado, 4 de octubre de 2025 se celebró, en un ambiente lleno de emoción y memoria viva, la presentación de Los cuentos de la Nonna Nadia, la más reciente creación del proyecto “Las Tejedoras de Historias Eternas”, que tengo el honor de dirigir.

El evento reunió a amigos, conocidos y colegas amantes de la palabra escrita. Aunque gran parte de la familia de la Nonna vive en el extranjero – y quienes residen en México se encontraban de viaje -, la tarde le regaló una sorpresa que conmovió a todos: la llegada inesperada de la nieta más joven, en representación de los demás nietos. Este gesto llenó de emoción a cada invitado y dio un sentido aún más profundo a la celebración, recordándonos que las historias, cuando se comparten con amor, logran reunir lo que la distancia separa.

“Las Tejedoras de Historias Eternas” es un proyecto nacido del amor por las letras, de la memoria y del poder transformador de las palabras. Desde el inicio, su propósito ha sido rescatar voces, preservar recuerdos y transformar vivencias en legado.

Más que un libro, Los cuentos de la Nonna Nadia es la historia de vida de una mujer que encarna la fuerza de la memoria, el reinventarse y el amor familiar. Mientras compartía con el público el sentido de esta obra, sentí cómo cada palabra encontraba eco en los corazones presentes: era como si las memorias de todos se entrelazaran en un mismo latido.

Esta obra honra la herencia, la identidad y los lazos que trascienden generaciones. A través de sus páginas revive la historia de Nadia, una mujer que nos recuerda que toda vida guarda un relato digno de contarse y que, al compartirlo, dejamos encendida una luz que nos sobrevive.

Cuando le llegó el momento de presentar el cuento, la antropóloga Raquel Bialik ofreció un instante inolvidable al interpretarlo con una sensibilidad maravillosa. Preparó una pequeña y bellísima puesta en escena: pidió a la Nonna retirarse unos minutos para poder transformarse en el guardia del tren.

Con la ayuda de algunos asistentes, repartió entre el público boletos y silbatos, para que todos fueran parte del viaje y nadie quedara fuera de la emocionante aventura de participar. Con una gorra azul que encargó en una tienda virtual, boletos rojos numerados y elaborados a mano, y un silbato colgando del cuello, ajustó su pañuelo y la mandó a llamar.

Entonces comenzó su discurso, tomando fragmentos del cuento y llenando la sala de emoción. En el rostro de la Nonna se dibujaban diversas expresiones, sonrisas y algunas lágrimas. Y lo confieso, en el mío también, porque soy de lágrima fácil. Escuchar mis letras cobrando vida en aquella escena mágica fue profundamente conmovedor.

Los presentes acompañaron el momento con una emoción compartida, fundidos en ese abrazo invisible que solo la literatura puede provocar, entre silbidos que imitaban el llamado de la partida del tren, aplausos y algarabía que llenaron la galería del penthouse de la Nonna Nadia, ese espacio que tantas veces se transforma para acoger distintas formas de arte y encuentro.

El proyecto “Las Tejedoras de Historias Eternas”, nacido en México, ha extendido sus raíces más allá de las fronteras. Su labor, profundamente arraigada en el poder de la memoria y la palabra, ha dado vida a libros personales, comerciales y cuentos que, en muchos casos, han trascendido el ámbito familiar para llegar a países como Argentina, Alemania, Israel, España, Italia, Francia, Holanda, Dinamarca, Chile y Estados Unidos, sembrando memoria y esperanza a través de las voces que preservan.

Algunos de estos títulos han sido editados para su publicación o presentados en concursos literarios, recibiendo reconocimiento internacional, y uno de ellos fue galardonado con un importante premio en España, testimonio del valor literario y humano que guía cada historia que tejemos, entrelazando sentimientos y emociones.

Nuestra misión no es solo escribir libros, sino tejer futuros, rescatar sueños y dar forma a legados que perduren. Cada historia es una flor que vuelve a florecer cuando alguien recuerda quién es.

A lo largo de los años, Las Tejedoras de Historias Eternas han sido testigos de un fenómeno profundo: los libros cambian vidas. Muchas de las personas que se acercan al proyecto – en especial adultos mayores – llegan con una sensación de soledad, desánimo o incluso con depresiones. Pero al narrar sus historias y compartir sus recuerdos, redescubren la alegría, la ilusión y la fuerza interior, llenándose de energía, recuperando el entusiasmo y con la ilusión de dejar una huella eterna en sus seres queridos.

En cada encuentro, la palabra se convierte en puente, la memoria en raíz y la historia en semilla de futuro. La presentación de Los cuentos de la Nonna Nadia cerró con un mensaje que resume el espíritu del proyecto: Un libro no son solo páginas: es un abrazo que nunca se olvida. Cada historia contada es un faro que ilumina el futuro.

Que esta tarde sea apenas el inicio de muchas más memorias hechas eternas, porque las historias no envejecen… florecen.