Muchos dirán es un “Hasta luego”

otros dirán Adiós

Otros dirán, como dice la canción, que “NO HAY MOTIVOS DE DECIR ADIÓS TAN PRONTO”

Y otros quisieran aún ir a bailar un Cha cha cha

Hoy termina este capítulo de esta temporada, podría decirse la 4ta de esta serie y ya esperamos con ansias el estreno de una nueva temporada, que seguramente estará llena de aventuras, misterio, retos, suspenso, esperanzas, logros, satisfacciones, alegrías, NAJES.

Cada nuevo capituló sé ira escribiendo, por momentos habrá dudas, aparecerán nuevos personajes, regresarán algunos del pasado, y cada día será una nueva historia que contar

Como mucho en esta vida se llega al final de una etapa y al mismo tiempo es el inicio de un nuevo camino

Han sido, para muchos, 15 0 16 capítulos en esta escuela, en la idishe, algunos entraron más tarde y formaron parte importante de la trama que estaba desarrollándose y en este final comparten todos una alegría, una alegría por haber sido parte de esta Serie, que al igual que otras marco la vida de muchas personas tanto como actores de la misma así como espectadores que disfrutaron y se conectaron con cada un o de los personajes

Pero este capítulo, no solo marca el final de esta serie, representa el fin también de toda una zaga de 98 años con miles de participantes que desde el día uno se impregnaron de la historia y formaron parte de la misma

mas fotos

http:// Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (210)

52162171324_57644e1a1f_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (211)

52160910582_37393823f1_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (212)

52161934583_53ff86fdee_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (213)

52162171209_2a1d46bf5a_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (217)

52161934493_6195c01971_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (219)

52160910302_1f99e00bae_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (220)

52160910157_fc48934001_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (222)

52161934088_c81bb305ca_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (224)

52162170539_f8ae5cb113_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (226)

52161931121_b5d7bf4a51_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (228)

52162170309_7c164d31a9_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (230)

52162170219_d75cc11b2e_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (233)

52162170089_bdf7244269_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (235)

52161933368_c5d6364ae9_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (237)

52160909222_4edcafc58e_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (238)

52161930396_786b8afb84_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (239)

52160908967_de96e6b5cd_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (243)

52161932883_c39591386d_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (244)

52161932698_4f42426588_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (245)

52160908547_e23573f6d4_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (248)

52162168949_120b88c0e5_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (250)

52162168754_7e12ae05be_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (251)

52161931898_f248c244d2_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (252)

52161928921_52944f5d9a_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (256)

52161928791_387026e67b_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (259)

52161931283_a2e9ddf0af_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (262)

52161928486_9a831fa529_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (265)

52161931028_401c4120ac_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (267)

52161928151_6702f8e882_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (271)

52161927946_23aab4d206_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (272)

52161927816_fd758cbc3c_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (274)

52161930328_e0eeb28038_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (275)

52162166749_559d41811b_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (276)

52161927141_13c7cbfbb0_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (277)

52161926946_0d11686ff2_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (280)

52160898417_e9201cd75d_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (282)

52162158299_85a9083390_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (284)

52160897817_608e5cc37b_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (286)

52160897677_2174cd3d83_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (287)

52162157664_d1cda4b120_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (288)

52161921223_cb20d01c22_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (289)

52160896987_3d28b4900a_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (291)

52162406430_5e815f52aa_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (292)

52161917751_5a60fed73c_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (293)

52161917521_fa599d5a14_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (294)

52161917391_dc530eddcd_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (295)

52161917176_346dce48ba_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (296)

52161919863_80360ddb1b_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (297)

52160895497_785c3939ba_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (300)

52160895297_a01283a626_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (301)

52160895152_5a44df7c1f_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (303)

52161916326_b28109c465_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (304)

52161918933_7e31daf4db_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (305)

52162155094_a7f6aed9f3_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (307)

52161915816_c5c2019966_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (309)

52161918483_162294bac0_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (312)

52162154509_af752e72b9_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (315)

52162154339_f45e1a3188_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (316)

52162154139_0257cffa6c_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (317)

52160893607_e2ef24ce5b_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (318)

52161917553_68c26c60f9_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (321)

52161914481_df6fe70198_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (322)

52161917248_5fa35b4ae2_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (325)

52160892982_beea9d85df_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (327)

52161916868_3225578189_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (329)

52160892657_641b9a108e_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (331)

52161913736_cd65831f5e_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (333)

52161916438_a5e9becd66_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (334)

52162152629_07ddb2ebf8_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (336)

52161916038_8526f92fd5_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (337)

52162152214_2217987af9_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (339)

52160891662_8e8b16be00_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (340)

52161912726_65557d114a_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (342)

52162151844_c264c9bdae_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (343)

52161912471_2bf96c0d7d_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (346)

52162151494_cf369706da_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (349)

52161912156_071fcb8696_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (350)

52162400360_ee06b8fa82_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (351)

52161911886_316e623d4d_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (355)

52162400005_e38d8cb9f1_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (356)

52161914223_470eab0787_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (363)

52160889887_2e3520c5a2_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (364)

52162399300_b0cb018d18_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (366)

52160889657_342ff75c23_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (367)

52161910576_bc6fa163b0_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (369)

52162149809_3c88b3058f_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (372)

52162149599_cc6e7ee566_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (376)

52161912738_0f6393fb16_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (378)

52162398045_e2b04c3797_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (382)

52162397890_a70aa1447f_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (383)

52160888257_6bbb81f550_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (386)

52162148459_f03cffa530_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (388)

52161909026_853f41a9c3_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (390)

52160887757_2eeae5894c_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (392)

52162148014_e762f300a6_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (393)

52160887382_5c35838345_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (394)

52161901526_7e237fcdac_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (397)

52161901316_bee4bfa66b_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (399)

52161904268_3d76173110_b

Historíca Graduación Preparatoria CIMORT LA IDISHE 2022 (400)

52160880247_eb0b4ed0b1_b

98 años se dice fácil, pero representa el paso de 4 generaciones tanto de alumnos, papas, maestros, personal administrativo y muchos más que por una u otra razón tuvieron que ver en el relato de misma

En lo particular terminan mas de 57 años continuos de tener alguien de la familia recorriendo diariamente los pasillos de la escuela, no digo estudiando, porque seguramente no fue el caso de todos, como la lererque Maia que dejo sus enseñanzas por muchos de esos años, no vayan a creer que lo decía los que eran estudiantes se pelaran de alguna clase

También acaban 25 años de esta generación de Ajzens brillantes asistiendo a clases y dejando una huella imborrable en todos los que ahi los conocieron y trataron

Durante la ceremonia, el cielo también lloro, se despidió, al igual que muchos de los presentes de la Idishe, así como a unos kilómetros otros se despedían de la Sefardí dando paso

Muchos ya no están para contarnos sus aventuras, pero su recuerdo vivirá por siempre.

Algunos seguirán en una nueva aventura que ha marcado un antes y ahora forjara un después para la comunidad judía de México

Pero regresando justamente a ese auditorio, donde en grande se veía el logotipo del CIM ORT, así como grandes, se ven los logros de cada uno de los jóvenes que desfilaron orgullosos de haber alcanzado una importante meta

Durante todos estos años acumularon experiencias, momentos, recuerdos, en

cada lugar de nuestra escuela, en sus clases, en alguna materia, en los pasillos, en los LAB, en la cafetería, ó en una de sus múltiples escaleras o campos deportivos; recordarán a tal o cual maestro, al o la directora, a quien los regaños a quien los inspiró, a quien dejo una semillita para su futuro y a quien, sin saberlo, les cambio la vida, todos ellos los acompañaran para siempre.

Posiblemente, no recordarán el primer día de clase, con la espera, en especial de los papas que los traían, de que les fuera muy bien, pero seguro TODOS recordarán este ÚLTIMO DÍA

Y como todo buena serie, el final tenía que ser muy emotivo y que mejor que de esta forma

Tal vez la última vez que escuchemos el himno, el Lomir Zinguen en idish

Y como a muchos que ahí lo entonamos, ¿A ti que recuerdos te trae?

Pero como dicen

“No hay motivos

Para decirnos adiós tan pronto…”

Sigo vivo”

Y podemos decir que ESTA HISTORIA CONTINUARÁ, con nuevos personajes, nuevas aventuras, a lo mejor con nuevas plataformas para verla y disfrutarla, pero loq ue si sabemos es que para cada uno de estos jovenes lo que esta por venir estara lleno de exitos y que cuando se vuelvan a reunir podrán decirse

Créemelo

No soy tan tonto

Si tú quisieras esta noche

Ir a bailar un chachachá

Yo te puedo……..