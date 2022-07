Definitivamente, estas Macabiadas han estado espectaculares, tanto en la inauguración como en los diferentes deportes

Y por supuesto, la delegación de México ha dado mucho de que hablar, empezando por su gran ambiente dentro y fuera de las canchas, así como las increíbles porras que han llenado los diferentes escenarios, marcando la presencia de los mexicanos en donde quiera que se paren

Todo esto gracias al gran trabajo de organización del comité de Macabiada de nuestro País encabezado por Víctor Golder y Gabriel Shannon y por supuesto la gran labor de Alice Bicas, Yoshua Slodownik y los diferentes delegados y entrenadores de cada uno de los equipos

Y que decir de las actuaciones de sus deportistas, logrando destacar en diferentes disciplinas como Natación con Cecy Cohen y sus ya 5 medallas mas las que se acumulen y en muchas pruebas dejando literalmente ahogadas a las figuras de la natación Israelí, impresionante ver como entre tantas nadadoras de ese país surge de pronto el nombre de México, gracias a esta ya figura de la natación del CDI y del País



Y claro destacando también en la natación otro figurón Daniel Perelman con sus diversas medallas en varias categorías

O bien el Tenis de Mesa con el Rabino Tobal que requirió más de 18 partidos con récord casi perfectos, para quedarse con la medalla, o en Karate con Cecy Salame y Andrea Levy que demostraron su calidad para adjudicarse medallas Andrea en Individual 2 lugar Cecy en Kata 3er lugar y tercero por equipos



Y el Tenis donde por ejemplo Joshua Huller, Nesim Husny, Abraham Hamui entre otros y encabezados por la figura y campeón nacional Jorge Berman han tenido excepcionales resultados muchas victorias y poniendo en alto el nombre de México



Y el Golf donde Aaron Pier dio cátedra de como pegarle a la pelota y se quedó con la de Plata

Además de los equipos de conjunto que han puesto al filo de la silla a muchos con sus destacadas participaciones, las cuales aun no terminan y en las que lo mejor está por venir

Primero con la equitación, donde no solo hacen conjunto con los demás seres humanos del equipo, sino con sus caballos y donde por equipos ya nos brindaron la medalla de Bronce

Empezando con la Selección de Futsal +55, realmente con un equipazo, que está haciendo historia, brindando juegos de increíble nivel, y no por nada, a falta de 2 juegos clasificatorios ya estaban casi en la final, por no decir que ya estaban desde antes y lo reafirmaron con su victoria de último minuto sobre Inglaterra dejándoles un récord impresionante de victorias y una sola derrota, muy cerrada, contra Israel y con quien el domingo se verán las caras en la gran final aproximadamente a las 10.30 am Hora de México

Que se cuide Israel porque seguramente este equipo tiene todo para quedarse con el primer Lugar y la Medalla dorada

Vaya un reconocimiento acá en primer lugar a su entrenador Eyal Baron, que aun ante difíciles momentos, formo un extraordinario grupo, probablemente con parte de los mejores jugadores del CDI, aunque Kelbs tiene a varios que podrían aportar como se demostró en los juegos de práctica, y en segundo lugar a estos jugadores, que tomaron el compromiso en serio, se prepararon física, mental y tácticamente, se unieron, juegan a lo mismo, con 2 excelentes arqueros, inclusive Wicho anoto ya un Golazo y Marcelo paro un penal, y teniendo también la posibilidad de tener al goleador del torneo entre sus filas, lo cual podría darse en el juego el día 22 contra Brasil un juego donde podran practicar diferentes situaciones y clarp buscar los goles

Siguiendo en el mismo deporte, la selección +35 tendrá mañana, aun la oportunidad de meterse a la gran final, dependen de resultado entre Argentina y Uruguay y una feria de goles que puedan hacerle, y que tienen la calidad para hacerlo sobre Francia. Lo que es un hecho es que este equipo ha dado grandes exhibiciones, con fabulosos goles, como el de Fredy contra Inglaterra o los de Varon, Chayo y compañía en otros juegos y que merecen estar en la final, aunque ahora lo único seguro es que, muy merecidamente, están entre los 4 mejores equipos de la categoría

El juego definitivo es este viernes 22 a las 4 am contra Francia y de ahi el domingo el duelo por la medalla

Por su parte, la Categoría Abierta, ha sembrado las canchas con su calidad y garra es indiscutible que fue el mejor equipo del Round Robin con un empate de película contra argentina y sus figuras, viniendo de atrás de un 4 a 1 par lograr un 4 a 4 agónicos y que será recordado por muchos años por venir y las demás victorias, ganándose el respeto de todos los equipos

Ahora disputarán la medalla de Bronce el día 24 a las 5.30 am hora de México

Por otro lado, un equipo que parecía formado al vapor, pero que le dedico horas y horas de entrenamiento, asi como muchos juegos, que se integró con varios jugadores ya en Israel y con algunos de ellos mayores de 70 años, es la selección de Futbol de +55 y que ha dado la gran sorpresa no solo de mantenerse invicto, sino de meterse a las Semifinales gracias en especial a su defensa que mantuvo el 0 en 2 juegos y a su resistencia, cuando todo parecía terminado, sacar el empate en su último juego y con eso ponerse a la cabeza del grupo y como dijimos meterse a la semifinal que juegan este viernes 22 a las 8 am de México contra Colombia,

En Futbol, los más jóvenes, la selección U16, también han dado mucho de que mencionar, llegando con un paso perfecto a la Semifinal, donde aunque no les fue tan bien, ahora tienen la posibilidad de la medalla de Bronce contra Inglaterra el viernes a las 7.30 am

Pero no solo en deportes de la patada se han destacado, en Softball, la categoría abierta, que por supuesto es reconocida como la de más ambiente y el alma de todas las fiestas, también sobresalen en el diamante, han dado juegos excelsos y dramáticos, logrando victorias viniendo de atrás, sorprendiendo a propios y extraños y ahora están cerca de las medallas donde tendrán un juego decisivo el viernes contra Cuba ala s 2 am, para cerrar, esperemos, en la gran final el domingo a las 11 am

Si de pegarle a la pelotita con algo se trata, que les parece el Padel donde la pareja de Samuel Alfille y Aaron Achar marcha con paso perfecto y muy muy próximo a coronar el esfuerzo y lograr la tan apreciada medalla y en el camino se toparon a la otra pareja Mexicana compuesta por Roni Zeitoune y Moises Marcos que también venían con un gran impulso y a los que desafortunadamente tuvieron que eliminar, como nos hubiera gustado que estos 2 parejas se enfrentarán en la final

Asi que como resumen

No se pierdan las emociones que están por venir:

Viernes 22



Con el partido por la medalla de bronce de Futbol U contra Inglaterra a las 7.30 am

La semifinal de futbol +55 contra Colombia 8 am CDMX

Futbol U18 Vs Uruguay a la 1 am

U18 futbol femenil 1am contra Uruguay

Futsal +35 por el pase a la final 4 am contra Francia y esperemos la final el domingo 8.30 am



Futsal +45 Contra Brasil por el Campeón de Goleo 7 am

Mientras que el Softball la emoción está al 1000 este viernes contra CUBA a las 2am y la posibilidad de meterse a la final que jugarían a las 11 am

Domingo 24

Futsal + 35 la final a las 8.30 o por el Tercer lugar

Futsal Abierta el 24 contra Inglaterra 5.30 am por el Bronce

Futsal +55 por el Oro, la Gran Final contra Israel 10.30 am

Y por supuesto seguir el Padel

el VóleyBall de playa

las competencias individuales y el resto de deportes donde participa México y de cuyos resultados te puedes enterar en las redes de la delegación y por supuesto en diariojudio.com