Porque y como trabajar en el Vaad Hajinut y la educación de nuetros hijos e hijasEn un evento diferente a lo habitual en cuestión de cambios de presidente de una institución, Aaron Wornovitzky dejo la presidencia del Vaad Hajinuj en manos de Moisés Romano, de la mejor manera que puede hacerlo, EDUCANDO y hablando de educación en México y la comunidad judíaEn primer Lugar Felicidades a Aaron y todo su equipo por su gran labor y mas en estos difiles tiempos de pandemia que le tocarón y que junto con Comité Central, los patronatos, directores, maestros , su equipo de Vaad Hajinuj lograron sortear y con gran éxitoBienvenido y felicidades a Moises Romano, quien llevá larga trayectoria en la educación y que ademas se ha venido preparando desde hace años con la finalidad de realizar el mejor trabajo posible en algo tan importante como es la educación de nuetros niños, niñas, jovenes y adultos Mazl Tov y Yesher Koiaj Como comentamos el evento fue diferente ya que desde la bienvenida al cierre de trienio y cambio de presidencia no se hablo de informes y personas, se hablo de educación Empezando con un agradecimiento a todos aquellos agentes educativos presentes y que representan a los que no están presentes: guías, maestros y maestras, morim y morot, padres y madres de familia, que están en la trinchera directamente practicando y resolviendo de cara al proceso educativo en casa y escuelas, particularmente estos años tan complejos y a todos aquellos cuyos rostros no son tan protagónicos: nuestros queridos voluntarios que se han dado a la tarea de apoyarnos en los distintos proyectos que hemos emprendido en pro de la educación en Vaad Hajinuj y sobre todo por donar el recurso más valioso que tenemos: su tiempo.

Juntos todos, en este trienio hemos hablado sobre educación, hemos formado vínculos entrañables y hemos dignificado el rol del maestro siempre en un ambiente de respeto y colaboración.

Y como no se puede cambiar una realidad que no se conoce, invitamos a las siguientes personas para que con las valiosas palabras que hoy nos regalan, desde su particular área de experiencia y conocimiento, nos alumbren a comprender un poco más sobre los retos a los que nos enfrentamos en temas de educación.

A continuación, se presento un panel por demas interesante, con invitados de lujo y de primer nivel

– Dra. Manola Giral de Lozano,

Es Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de Maestría en Ciencias de la Atmósfera. Fue investigadora visitante en el Massachustetts Institute of Technology en Estados Unidos, en el área de Física Atmosférica.

Ha sido invitada por la NASA en dos ocasiones para colaborar en programas educativos. Tiene más de 30 años trabajando en educación de la ciencia y colaborando en diferentes Instituciones del Sistema Incorporado a la UNAM.

Actualmente tiene a su cargo la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM.

Moisés Romano Jafif,

Voluntario ejemplar de la Comunidad Judía de México, estudió en el Colegio Hebreo Monte Sinai, cursó estudios de Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México, es Director Financiero de Grupo Hexa, de Diltex y de Holding Hexa Capital. Ha sido Consejero Consultivo del Banco Nacional de México, Vicepresidente del Consejo Consultivo Metropolitano Norte de CitiBanamex, miembro del Consejo Metropolitano de la Ciudad de México, del Instituto Tecnológico de Monterrey y Consejero del Fideicomiso ProBosque de Chapultepec.

Fue presidente del Patronato del Colegio Hebreo Monte Sinai, de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, es actualmente Consejero Consultivo de la misma, ha sido Presidente del Comité Intercomunitario de Honor y Justicia de la Comunidad Judía y de 2017 a 2019 fue Presidente del Comité Central, institución que representa a toda la Comunidad Judía: actualmente es asesor del CAE (Comité de Análisis Estratégico de la comunidad).

Maestro Kenneth Albert Peterson Marquard,

Ingeniero Civil- Rice University.

Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA)- Wharton School de la University of Pennsylvania.

Diplomado en Psicología Educativa- Universidad Iberoamericana Cursos a nivel maestría en Educación Internacional- Endicott College Director General, Colegios Peterson.

Miembro del Consejo, México City Gold chapter del Young Presidents Organization (YPO) anterior Miembro del Consejo, Independent Schools Association of the Southwest.

Director de los Colegios Peterson y Presidente de ACOMM (Alianza de Colegios Multiculturales de México), un apasionado de la educación bilingüe y el uso de la tecnología en el aula y las actividades fuera del salón de clase.

José Antonio Lozano Díez.

Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE, de los que fue Rector General. Es abogado y Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Conacyt, y egresado del IPADE.

Es profesor titular en la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, en donde recibió el Doctorado Honoris Causa con el grado de académico de Número y Condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Internacional otorgada. Ha recibido varias preseas como el premio ANADE 2018 , la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía y nombrado Socio Honorario del University Club.

Es consejero independiente de empresas.

Bajo su liderazgo se fundaron la Escuelas de Gobierno y Economía y la de Bellas Artes y se logró la consolidación institucional de los tres campus que componen a la universidad Panamericana

El Dr. Lozano colabora semanalmente en medios informativos como el diario Universal, con Joaquín Lopéz Doriga, Periódico Reforma, entre otros y ha escrito decenas de artículos sobre Derecho público y Management para revistas especializadas.

Luis Humberto Fernández Fuentes,

Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México de la Secretaría de Educación Pública, Doctor en Administración Pública, con estudio en prestigiadas universidades a nivel internacional.

Fue senador de la República del Grupo Parlamentario PT-Morena. Se desempeñó como Secretario de la Mesa Directiva, Presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Secretario de las Comisiones de Justicia, del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vicepresidente para Asuntos Internacionales del INAP, profesor de maestría de este mismo instituto, Coordinador del Máster en Educación y Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares. Autor de varios libros, conferencista en universidades de México y el extranjero y miembro de reconocidas instituciones tanto nacionales como internacionales.

Aarón Wornovitzky Hausner . Presidente saliente de Vaad Hajinuj (Consejo de Educación Judía), quién fungio como moderador del panel.Como mencionamos el tema fue la educación hablando de lo que ha cambiado en México, del trabajo conjunto, exponiendo cada uno de los expertos los retos mas importantes que enfrenta el país y claro la comunidadEl comun denominador es la oferta de trabajar todos en conjunto por el bienestar de las presentes y futuras generaciones, brindando las mejores opciones educativas en todos los niveles

Sin duda la educación se beneficia enormemente de un trabajo comunitario, hoy aquí tuvimos la oportunidad de presenciar la opinión de varios expertos en el tema educativo que muy bien representan una muestra de nuestra población en un amplio espectro.

En una dimensión más particular, hemos reconocido siempre que nuestra comunidad tiene cierta “magia”, y esta magia bien puede ser traducida en competencias y habilidades mismas que deben ser enseñadas y formadas en nuestros jóvenes para darle continuidad a los valores que hemos generado a lo largo del tiempo y de los cuales nos sentimos muy orgullosos.

Sabemos que cada uno de nosotros, como líderes y participantes, regidos por un bien mayor hemos podido contribuir nuestra particular forma de ser a la comunidad, y que gracias a la convivencia con el grupo, reconocemos a la vez en nosotros aquello que nos hace singulares, generando un círculo virtuoso.

Imaginemos si esto lo replicamos en una comunidad educativa.

Lic. Hilda Mareyna de Laniado dio un mensaje en representación de los presidentes en función y expresidentes de los colegios durante el trienio 2019-2022.

La historia no está completa sin sus testimonios, agradecemos a la Lic. Hilda Mareyna de Laniado por habernos regalado esta anécdota que sin duda nos motiva a comprender el gran poder que tiene la educación en nuestras vidas.

¿Pero porque y como trabajar en el Vaad a Jinuj? El Lic.Ilan Askenazi Saed, tesorero y miembro del Comité Ejecutivo de Vaad Hajinuj relato su experiencia personal y una anécdota en representación de los voluntarios que colaboraron durante este período.

Gracias al Lic.Ilan Askenazi Saed por habernos platicado sobre su experiencia en Vaad Hajunuj, ojalá muchos se sientan inspirados por sus palabras y conciban un llamado personal para unirse a la causa que precedemos.

“La más urgente y persistente pregunta es, ¿Qué estás haciendo por los demás?” –Marti Luther Kiung Jr.

A continuación se presento un video de logros y los agradecimientos a todos los que fueron parte de este trienio del Vaad HAjinuj

Como bien dijo el poeta inglés John Donne “ningún hombre es una Isla” todos somo parte de un todo y ese todo no puede ser un todo sin las partes de algo.

Respetamos profundamente la labor de las guías, maestros y maestras, morim y morot, de todos los niveles educativos. Comprendemos lo difícil que es para los padres de familia educar para los retos del mañana, los que todavía no conocemos y por eso, agradecemos profundamente a todos aquellos agentes educativos que movilizan todas sus capacidades intelectuales y creativas para resolver, día a día, el gran desafío que representa la educación.

Una puerta se cierra pero otras se abren asi fue la presentación al Lic. Moisés Romano Cohen, Presidente Electo de Vaad Hajinuj para hablar de su visión educativa y su prospectiva como líder de este consejo.

Agradecemos al Lic. Moisés Romano Cohen por sus palabras y por tomar el liderazgo comprometido que seguramente será llevado a cabo de forma ejemplar y que siga promoviendo la articulación de esfuerzos y proyectos destinados a la mejora educativa continua. Le deseamos mucha suerte.

El pedagogo polaco judío que salvó la vida de niños durante el Holocausto en su orfanato Janusz Korczak nos dice: „No estoy aquí para que me quieran y me admiren, sino para obrar yo y querer yo. No es obligación de la sociedad ayudarme a mí, soy yo el que tengo la obligación de cuidar al mundo, al ser humano.“

Este trienio tuvimos muchos proyectos, algunos se realizaron otros no pero sin duda lo que si sucedió es lograr que se habe de educación. El diálogo, recurso a veces ya muy olvidado resurgio en los asenarios educativos formando generosos vínculos y ambitos de discusión y conversación. Dr. Aarón Wornovitzky a dar breve mensaje de despedida.