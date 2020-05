Diario Judío México - Han sido difíciles momentos los que el mundo está viviendo desde hace meses debido a esta pandemia. Ludi el pirata ha tratado siempre de aportar lo mejor para los niños y familias enteras; los niños ante cambios tan disruptivos en su estilo de vida son vulnerables; pero también nos demuestran su inteligencia, su creatividad, su alta capacidad de adaptación ante lo que representa para ellos el encierro. Sin embargo, al igual que muchos adultos, existen pequeños que aún no logran entender porque ya no pueden salir e ir a clases y reunirse con sus amigos de la escuela o de sus clases y actividades de las tardes y les duele no reunirse con sus primos, tios y abuelitos.

Para mi y todo el equipo de Ludi el pirata es una misión lograr que desde casa los niños puedan sentirse bien llevando a cabo actividades que los invitan a actuar y entretenerse, siempre llevándolos hacia lo mejor.

Tratando de lograr que las familias se unan y den lo mejor de sí para sus pequeños. Ludi el pirata y Diario Judío unen fuerzas compartiendo con todos los niños del mundo que ahora están en casa, contenidos que los ayudarán a aprender y desarrollarse dentro de los principales valores de la familia.

Junto con la campaña de Shaloming de Diario judío, Ludi refuerza que es una marca que busca 100% el bienestar de las familias y se dispone a compartir buenas acciones para que todas las familias se puedan sumar realizando y contagiando acciones de bondad y bienestar. Es claro que la situación a la que nos enfrentamos no es sencilla, pero con la unión podemos salir adelante. En cada uno de nosotros esta la opción de mejorar nuestro entorno y hacer el cambio, tomando acción y compartiendo con nuestra familia y amigos una buena acción que hagamos durante nuestros días de cuarentena, seguro alguien estará necesitando de una buena actitud y lograremos aunque sea transmitirle una sonrisa.

Dentro de estas acciones que Ludi quiere compartir con las familias están algunos ejemplos de: Siembra una planta en casa, alegra tu corazón bailando y cantando, forma parte de una actividad que tú puedas enseñar a un grupo pequeño, pueden ser los mismos compañeros de tu hijo.

*Lizette Weber, Creadora de Ludi el Pirata

