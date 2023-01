Judaísmo Hoy: Los mejores libros de historia de los judíos. Trastornos alimenticios ¿Qué hacer? Episodio 78. Enero 20, 2023

Un programa sobre la identidad, historia, cultura judía y sucesos de actualidad de México y el mundo

En este episodio:

Daniel presenta material que recibimos en Save the Music: Songs of Salomon Golub, The Jewish Center Songster. Poems by Peretz Hirshbein, Pearls of Yiddish Song, A Righteous Soul de Nishmat Tzedek.

Revistas: Oyfn shvel, número dedicado a los gauchos judíos

Revista Raíces, Publicada en España con colaboraciones y temas del mundo judío.

Libros sobre historia de los judíos.

Los primeros dos, escritos por Michener Y Johnson, no son judíos.

De Fundación APTA nos acompañaron: Lety Levy, miembro del patronato y Maria Salamanca, Directora de casos clínicos.

La fundación apoya a personas con trastornos alimenticios proporcionando servicios psicológicos y de entretenimiento.

Hay que estar atentos, cuando una persona pasa pensando en comida mucho tiempo, en terminos de conducta compensatoria, debo comer mas fibra, comi mucho pero no importa mañana hago más ejercicio, no voy a cenar porque comí muchas calorias, estas conductas han sido normalizadas pero no son sanas. También observar si las personas se aislan no van a reuniones o no quieren comer enfrente de todos, se esconden para comer. La insatisfacción corporal es otro síntoma al cuál estar alerta.

El discurso interno normalizado “fat tok” “comí como cerdo” un discurso interno que afecta como nos vemos.

Los trastornos se han incrementado hasta en un 80% a raíz de la pandemia, en todos los paises y es un problema de salud mental que requiere tratamiento especializado, solo un 6% de las personas con anorexia tienen un peso bajo.

Quien tiene dudas puede acercarse a la Fundación.

Efemérides de la semana:

Lectura de un cuento de Juan Gelman en El libro de los abrazos, Eduardo Galeano

16 enero 1605 Un 16 de enero se publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha

“Don Kishot de la Mancha”, de Miguel de Cervantes

Don Quijote – ¡Nuevo y mejorado! (Yiddish)

16 enero 1933 Nace Susan Sontag, influyente escritora, novelista y ensayista estadounidense

Libros:

La enfermedad y sus metáforas

Sobre la fotografía

Libro:Roma y Jerusalem

22 enero 1943 La Organización Judía de Lucha de Varsovia emite proclamación luego de su primer acto de resistencia armada.

Si se los perdió, puede escuchar los programas anteriores en le canal de YouTube Judaísmo Hoy con la lererque Maia Ajzen.

