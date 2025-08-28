Mañana en Judaísmo Hoy: Ciclos de odio: del conflicto árabe-israelí a la tragedia Bibas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Escucha este programa en vivo todos los viernes a las 12:00 PM CdMx. en Facebook de DiarioJudio.com

Daniel Ajzen analiza la repetición de los choques entre israelíes y árabes en la última década, y los resultados del fanatismo y la ignorancia. Efemérides e interesantes recomendaciones de libros y música.

analiza la repetición de los choques entre israelíes y árabes en la última década, y los resultados del fanatismo y la ignorancia. Efemérides e interesantes recomendaciones de libros y música. Isaac Ajzen nos invita a conocer que hay detrás de la tragedia de la familia Bibas, secuestrada y masacrada por Hamás, con testimonios que te dejarán sin palabras.

Carmen Peña nos lleva por un viaje através del tiempo con anécdotas, fotos, videos y documentos que revelan la *historia desconocida de la comunidad judía en México.

Si se los perdió, suscríbase y escuche este y los programas anteriores en el canal de YouTube: (@JudaismoHoyMx) o en

Spotify: Judaísmo Hoy

Efemérides en un minuto, suscríbase a nuestros shorts en YouTube @JudaismoHoyShorts

Suscríbase a nuestros boletines