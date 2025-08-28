Mañana en Judaísmo Hoy: Ciclos de odio: del conflicto árabe-israelí a la tragedia Bibas

Por:
- - | Visto 174 veces

Escucha este programa en vivo todos los viernes a las 12:00 PM CdMx. en Facebook de DiarioJudio.com

  • Daniel Ajzen analiza la repetición de los choques entre israelíes y árabes en la última década, y los resultados del fanatismo y la ignorancia. Efemérides e interesantes recomendaciones de libros y música.
  • Isaac Ajzen nos  invita a conocer que hay detrás de la tragedia de la familia Bibas, secuestrada y masacrada por Hamás, con testimonios que te dejarán sin palabras. 
  • Carmen Peña nos lleva por un viaje através del tiempo con anécdotas, fotos, videos y documentos que revelan la *historia desconocida de la comunidad judía en México.  

 

Si se los perdió, suscríbase y escuche este y los programas anteriores en el canal de YouTube: (@JudaismoHoyMx) o en 


Spotify: Judaísmo Hoy

Efemérides en un minuto, suscríbase a nuestros shorts en YouTube @JudaismoHoyShorts

Suscríbase a nuestros boletines

Acerca de Central de Noticias Diario Judío México

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados: