[1] El imperio Seleucida (sirio-greco) se estableció posteriormente a la muerte de Alejandro Magno, cuando sus generales dividieron su imperio en África y Asia.

[2] “No mucho tiempo después de esto el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a abandonar las costumbres de sus antepasados y ya no vivir por las leyes de Dios; también profanar el Templo de Jerusalén y dedicarlo a Zeus el Olímpico, y en el monte Grizim a Zeus el Hospitalario… también trajeron al Templo cosas que estaban prohibidas, por lo que el altar estaba cubierto de ofrendas abominables prohibidas por las leyes. Los hombres no podían cumplir con el Shabat o celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera admitir que eran judios. A sugerencia de los ciudadanos de Tolemaida, se emitió un decreto ordenando a las ciudades griegas vecinas de actuar de la misma manera en contra de los judíos: obligarlos a participar de los sacrificios, condenando a muerte a aquellos que no consintieran adoptar las costumbres de los griegos. Era obvio, por tanto, que el desastre amenazaba. Dos mujeres que fueron detenidas por haber circuncidado a sus hijos fueron exhibidas públicamente por la ciudad con sus bebés colgados en sus pechos y luego arrojados desde lo alto de la muralla de la ciudad. Otros, que se habían reunido en cuevas cercanas para respetar el Shabat en secreto… todos murieron quemados” (Libro de Macabeos II, 6:1:11).