Diario Judío se une al dolor de nuestros queridos amigos y colaboradores Carlos Lepe y Jessica Lepe

En Diario Judío nos unimos con gran tristeza al dolor de nuestros queridos amigos y colaboradores Carlos Lepe, Jessica Lepe y de toda la familia Lepe, por la irreparable pérdida de don Carlos Lepe Cerón Z’l, padre de Carlos y abuelo de nuestra muy querida Jessica.

Extendemos también nuestras más sentidas condolencias a su amada esposa, Odila Pineda Aguirre, compartiendo con ella y con todos sus seres queridos este momento de profundo dolor.

Sabemos que don Carlos fue un hombre íntegro y ejemplar, cuya huella de amor, valores y enseñanzas permanecerá viva en su familia y en todos quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

Deseamos que encuentren fortaleza y consuelo en el recuerdo de su vida plena y en la certeza de que su memoria seguirá iluminando su camino.

Que la familia no sepa de más penas.

