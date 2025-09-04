Isaac y Sara Ajzen se unen a la pena que embarga a la familia y amigos del Sr. Carlos Lepe Cerón

Con enorme tristeza y profundo dolor, Isaac y Sara Ajzen, junto con nuestra familia, nos unimos al duelo de nuestros muy queridos amigos Carlos Lepe, Jessica Lepe y de toda su apreciada familia, por la irreparable pérdida de don Carlos Lepe Cerón, padre de Carlos y abuelo de nuestra querida Jessica.

Hacemos extensivas nuestras condolencias a su amada esposa, Odila Pineda Aguirre, y a todos sus seres queridos, compartiendo de corazón este momento tan difícil.

Estamos seguros de que don Carlos fue un hombre excepcional, cuya vida de valores, amor y ejemplo deja una huella imborrable en su familia y en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su legado seguirá y sigue vivo en Carlos, en Jessica y en cada uno de ustedes y todos sus seres queridos.

Deseamos que encuentren consuelo en el recuerdo de todo lo que sembró y en la certeza de que su memoria continuará iluminando el camino de quienes tanto lo amaron.

Que no sepan más de penas.
Con todo nuestro cariño y solidaridad,
Isaac y Sara Ajzen y familia

