Este año, los atletas olímpicos israelíes competirán por primera vez en béisbol, tiro con arco, surf y equitación.

El Equipo Nacional de Béisbol de Israel de 24 jugadores se enfrentará a Estados Unidos en su primer juego en el torneo olímpico.

Mientras tantos los jinetes israelíes que se clasificaron para competir incluyen a Ashlee Bond, Danielle Goldstein Waldman, Teddy Vlock y al nacido en México, Alberto Michán Halbinger

Así quedo conformado el equipo israelí de salto ecuestre con olímpico israelí

Ashlee Bond, Dani G. Waldman, Alberto Michan y Teddy Vlock serán los participantes en Tokio.

Según el comité olímpico israelí, “los tres competidores en cada una de las competencias se determinarán cerca de la competencia, de acuerdo con las regulaciones que permiten entregar la alineación el día de la competencia”.

Alberto Michán que en su momento compitió con México en dos Juegos Olímpicos, teniendo una participación destacada en Londres de 2012 y que suele residir en EE. UU., Tiene la mayor experiencia en campeonatos de los cuatro, habiendo disputado, como comentamos, dos Juegos Olímpicos (2008, 2012), tres WEG (2006, 2014, 2018), dos Finales de la Copa del Mundo (2006, 2007) y tres Juegos Panamericanos. Juegos Americanos (2006, 2010, 2011).

Alberto Michan representando a México obtuvo medallas Centroamericanas en Cartagena 1998, Cali 2006, Mayagüez 2010, Panamericanas en Guadalajara 2011 y obtuvo el quinto lugar en la olimpiada de Londres 2012,

El jinete nacido en México adopto la nacionalidad en 2017 Israelí y montó junto a Bond y Waldman en el WEG 2018.

Asi se expreso en una carta y una entrevista Alberto Michan sobre esta decision

"Estimados amigos:

Quiero compartirles que inicio una nueva aventura representando a Israel deportivamente. Se me ha concedido el inmenso honor de formar parte de este equipo. Un equipo que representa a una Nación que tanto mi familia como yo hemos estado vinculados por nuestras raíces y por nuestra historia.

Sin embargo también se trata de un sentimiento profundo, pues para mí, representar a México, el país que me vio nacer, que me crio y que me enseñó lo que significa el orgullo de pertenecer a una gran nación, ha sido, es y será uno de los motivos de mayor satisfacción en mi vida.

Con cada concurso que tuve la oportunidad de representar a México, ya fuera de manera individual o en equipo, lo hice con muchísimo orgullo, honor y respeto, tratando siempre de llevar la bandera mexicana a lo más alto del podium y de escuchar el Himno Nacional en cada prueba que salté.

Haber compartido tantos años con México me ha llenado de alegría, de satisfacciones, de triunfos, de recuerdos y de momentos felices; y por supuesto de caballos increíbles que han dejado una profunda huella en mi. Sobretodo me ha dejado grandes amigos, personas que han hecho posible que este camino que he elegido en mi vida haya sido increíble recorrer.

Quiero tener unas palabras de sincero agradecimiento a mis patrocinadores, que con su apoyo, esfuerzo y dedicación no sólo me han hecho sentir como en casa sino que han sido una parte esencial en mi carrera profesional. A todos muchísimas gracias.

Emprendo esta nueva etapa con mucha ilusión, con muchas ganas de salir adelante, pero sin olvidar que México es parte mío, esté donde esté, siempre tendré a México en el corazón y siempre estaré deseándole lo mejor.

Muchas gracias a todos,

Con mucho Cariño

Abi Michan"

Esta vez estará representando al país de Israel, equipo con el que ya probo las miles de la victoria y ahora buscará una medalla en Tokio 2020 compitiendo en la rama de equitación junto a su caballo ‘Cosa Nostra’ donde quiere colgarse una de las medallas.

Al igual que sus compañeros de equipo, ha estado preparando sus caballos en Europa, más recientemente en CSI5 * Knokke, donde tuvo dos puestos entre los diez primeros en el caballo nominado, Cosa Nostra.

Tokio será el debut en el campeonato de Vlock, quien también se ha estado preparando en los shows europeos de 5 *, más recientemente LGCT Paris, con su carrera olímpica Amsterdam 27.

Michan se apresuró a usar las redes sociales para expresar su alegría. “¡Estoy muy feliz de anunciar que la Cosa Nostra y yo hemos sido seleccionados oficialmente para los Juegos Olímpicos de Tokio! Tanta gente a la que agradecer. Mi familia, los propietarios, los novios, el veterinario, el transbordador, los patrocinadores, los amigos y todos los que nos rodean hicieron realidad este viaje y este objetivo. ¡Muchas gracias a todos! "

Mientras tanto Waldman tiene la mayor experiencia en campeonatos de Israel. Ha competido con la selección blanca y azul individualmente en cuatro Campeonatos de Europa (2013, 2015, 2017, 2019) y dos Juegos Ecuestres Mundiales (2014, 2018), así como en equipos de la WEG 2018 y la Campeona de Europa 2019. Cabalgará en Queensland en su primera aparición olímpica.

Su compañero debutante olímpico Bond fue compañero de equipo de Waldman en el WEG Tryon 2018 y tiene una gran experiencia, incluidas varias apariciones en el Global Champions Tour. Ella montará Donatello 141 en Tokio.

Al Igual que Michan otros deportistas mexicanos que compiten en otros países están en Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 otros atletas mexicanos que decidieron aprovechar una doble nacionalidad para participar con otros países dentro de la justa veraniega, de forma que los veremos compitiendo y tal vez ganando medallas pero con el himno de otras latitudes acompañándolos.

Gabriela Bayardo

Quien fuera parte del femenino de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, para el 2017 tomó la sorpresiva decisión de representar a Países Bajos, país al que se mudó con su entonces novio. De esta forma tendrá su segunda experiencia Olímpica en Tokio 2020 como única representante de los ‘Orange’.

Llega con muchas posibilidades de medalla, pues ganó la plata en la prueba de equipos mixtos en el Campeonato Mundial de 2019 .

Jonathan Ruvalcaba

Luego de no ser considerado para representar a México en clavados para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Jonathan Ruvalcaba probó suerte para representar a Colombia y posteriormente se decidió para competir con República Dominicana. El conocido como ‘Pato’ logró su objetivo y se clasificó para Tokio 2020 en la competencia de trampolín de 3 metros individual, lo hizo durante la pasada Copa del Mundo