México Abraza la Memoria: Seminario histórico que enseña el Holocausto y lucha contra el antisemitismo

Imagina un salón lleno de maestros, embajadores y líderes comunitarios brindando juntos por un mundo sin odio, mientras una sobreviviente del Holocausto “habla” a través de inteligencia artificial.

Esto no es solo un evento; es un movimiento para combatir el antisemitismo y fomentar la empatía, y acaba de ocurrir en México por primera vez.

¿Suena como algo de otra dimensión?

Pues esto pasó el 21 de agosto de 2025 en el Museo Memoria y Tolerancia, en el cierre del primer seminario de TOLI en México.

Este cóctel no fue solo una celebración; fue un momento de conexión profunda, con discursos que te hacen cuestionar si estamos haciendo lo suficiente contra el antisemitismo y una demo de IA que nos dejó a todos conmovidos.

Si quieres saber cómo un evento puede unir pasado, presente y futuro, quédate conmigo.

El brindis marcó el cierre del seminario “Learning from the Past, Acting for the Future”, organizado por TOLI, el Museo Memoria y Tolerancia y el Comité Central de la Comunidad Judía de México.

Este seminario no es solo un evento; es un compromiso para que el “nunca más” sea más que palabras. Me genera empatía pensar en cómo estos 36 maestros, armados con conocimiento y pasión, pueden transformar aulas y comunidades.

La recepción, encabezada por Mily Cohen, cofundadora y vicepresidenta del museo, y Mark Berez, presidente de TOLI, fue un momento de reflexión y esperanza. Estuvieron presentes figuras clave como la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger, quien en su discurso

habló sobre la necesidad de narrar los hechos históricos con precisión para combatir distorsiones y promover la paz.

Cristina Zametzer, ministra consejera de la Embajada de Alemania, destacó la cooperación internacional en la lucha contra el antisemitismo,

mientras Alberto Romano, del Comité Central, subrayó que este evento es un “hito en la educación para la memoria y la responsabilidad social” (capturado en este short:

El ambiente estaba cargado de emoción. Los 36 maestros, recién capacitados, compartían historias de cómo el seminario transformó su forma de enseñar. Representantes de Diario Judío, directores del museo y otras personalidades intercambiaban ideas sobre cómo llevar estas lecciones más allá.

Estos conceptos muestran la unidad y el compromiso colectivo, con mensajes que van desde la empatía hasta la acción concreta contra el odio.

El momento estelar fue la demostración en vivo de Dimensions in Testimony, un proyecto de la USC Shoah Foundation que Diario Judío ha cubierto ampliamente (busca más en nuestras páginas). Usando inteligencia artificial, los asistentes interactuaron con la proyección de una sobreviviente del Holocausto, haciendo preguntas y recibiendo respuestas en tiempo real sobre su vida y experiencias. Fue como viajar en el tiempo: una mezcla de tecnología y humanidad que nos recordó que las voces de los sobrevivientes pueden seguir inspirando. Como reporta la USC Shoah Foundation, este sistema permite “conversar” con sobrevivientes incluso después de su partida, preservando su legado para siempre.

La plática fluyó entre copas: maestros contaron cómo aprendieron sobre la vida judía en México, líderes discutieron alianzas futuras, y todos sentimos el peso y la esperanza de la memoria. Mark Berez, en una entrevista

lo dijo claro: “Enseñar el Holocausto es prevenir tragedias, manteniendo la esperanza”. Este cóctel fue más que un cierre; fue un comienzo.

