Un Hermano

Descansa en paz Novi, ¡mi hermano de corazón!

Las palabras de la canción cantada por Frank Sinatra lo describen perfectamente:

“I faced it all

and I stood tall

and did it my way”

Cenovio Stern tenía dos hermanos, de familia, pero también tenía un mundo de hermanos que lo quisimos como si tuviéramos la misma sangre.

Nacido y crecido en Iguala Guerrero creció con su padre trabajando en una zapatería, su madre ama de casa y dos hermanos que se adoraban y que también se agarraban de las greñas frecuentemente.

A temprana edad decidió cambiarse a vivir a la ciudad de México en donde a su llegada se integró totalmente a la comunidad judeo-mexicana.

En su camino por el Distrito Federal conoció al amor de su vida Aida, jovencita de casa judía, inscrita en una escuela judía, su padre Don Abraham y su madre Doña Rebeca se preguntaban: ¿Cómo iba a salir Aida con un muchacho años más grande que ella, que decía venir de Iguala, Guerrero y con un nombre como Cenovio?

Pues este bendito hombre resultó ser el hermano de mucha gente gracias a su bondad, su increíble instinto de hacer bien las cosas y aunque contaba con pocos recursos siempre quiso y pudo ayudar a mucha gente que hoy en día lo siguen considerando como su hermano Cenovio.

Fue de los pioneros del Centro Deportivo Israelita, en un buen domingo jugaba Basquetbol, por la mañana, fútbol de campo al medio día y terminaba con un juego de futbolito por la tarde.

En 1965 fue parte integral del equipo de fútbol que asistió a la Macabiada mundial en Israel consiguiendo el tercer lugar, empezaba a tener “hermanos” no de sangre, pero si de fútbol.

En 1966 asistió a la Macabiada panamericana en Brasil en donde repitió ganando una vez más la medalla de bronce, llevando consigo sus hermanos de Israel y ahora aumentando su amistad con otros compañeros que asistieron con él a Brasil.

En 1969 asistió a la Macabiada mundial en Israel, nos tocó jugar contra Brasil partido terminó empatado y nos fuimos a penalties, juego en el cual Cenovio anotó uno de tantos bajo el apoyo incondicional de TODOS sus hermanos y compañeros.

Ya siendo delegado en 1973 asistió a la Macabiada mundial en Israel junto con todos sus hermanos del juego consiguió la medalla de plata.

Desde 1965 hasta 1977 se involucró a ayudar a todo individuo que le presentara un problema individual, ya sea personal o económico, siempre con una sonrisa y tendiendo su mano bondadosa, sin importar que tipo de problema tenía uno de sus hermanos el sentía y quería ayudar.

Desafortunadamente el tiempo no engaña, nos hacemos un poco más grandes, pero Cenovio seguía guiando con sus consejos a varios de sus hermanos de toda la vida.

Hace dos días todos los hermanos perdimos al HERMANO mayor, con dolor en nuestros corazones jamás olvidaremos a Cenovio Stern, hombre de familia ,bondadoso, piadoso, que siempre escucho y ayudó a todos sus hermanos.

Adonai noten be Adonai lokeaj, que Dios lo bendiga en donde quiera que esté porque se que está esperando ayudarnos y guiarnos otra vez.