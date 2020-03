La pandemia Covid-19, más conocida como la propagación mundial de del virus Corona, ha cambiado el hábito de millones de personas en el mundo, especialmente de familias con hijos que no pueden enviar a sus niños de manera regular a las diferentes instituciones educativas, las cuales cerraron sus puertas para ayudar a detener esa propagación.

Migdal Ohr, fundación que atiende a más de 6000 niños de manera directa –provisionándolos con alimentos, vestimenta, apoyo educativo y psicológico y un hogar cálido- decidió no cerrar sus puertas y seguir trabajando en pos de 1,840 alumnos que no tienen familia a dónde regresar. Esos niños de primaria, preparatoria y secundaria se dividieron en 2 grandes grupos. Niños que deben quedarse en el internado; y niños que salen a sus “foster families”, familias que cuidan de esos niños durante los 365 dias de año. Maestros y pedagogos trabajan de manera constante para realizar actividades educativas y extracurriculares con el propósito de que los niños sigan los cursos de estudio, realicen actividad física, trabajen de manera cognitiva y sigan con una rutina que todo niño y adolescente necesita en su vida diaria.

Asimismo, en la Aldea Zoharim de Migdal Ohr, al sur de Jerusalem, màs de 100 alumnos de preparatoria y secundaria provenientes de familias ultra ortodoxas que no pueden salir a sus hogares ya que no mantienen una buena relación con su núcleo familiar. Alli maestros y trabajadores sociales prepararon, provisionaron y acondicionaron la aldea para que esos jóvenes pasen su cuarentena ahí y no tengan que salir del espacio educativo. Estudio a distancia, trabajo en la granja, la carpintería y el establo, asi como actividades extra curriculares y ejercicios de educación física ayudan a los alumanos a manter la rutina de estudio y comportamiento.

El Gran Rabino Grossman y todo su equipo de trabajo, labora día y noche para mejorar la aguda sensación de cuarentena que reina en Israel y ayudar a miles de niños y familias en Israel a mantener la esperanza de que pronto, primero Ds, todo volverá a la normalidad.

