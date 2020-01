Diario Judío México - El Salón Kalot de Migdal Ohr, presidido por la rabanit Esther Grossman y Yad Lakala México, representado por su comité y la flamante directora, Elvira Meta, se unieron para cooperar en todo lo referente a la ayuda a las novias de Israel. El evento, llevado a cabo en el Salón Kalot de Migdal Ohr en ilui nishmat de Elias Cojab Z”L, las mujeres de Yad Lakala entregaron a la Rabanit Grossman maletas llenas de vestidos de novia, ropa interior, zapatos, pijamas para las novias necesitadas en Israel. Además de la donación de vestimenta, el Rabino y la Rabanit Grossman entregaron una plaqueta a la delegación mexicana, y juntos bailaron y cantaron por la unión del pueblo judio. El Rabino Grossman dijo que “toda novia vive el día de su boda como el día más feliz de su vida, pero desafortunadamente hay mujeres que no tienen la oportunidad de celebrar ya que provienen de familias de mucha pobreza o problemas sociales o no tienen un nucleo familiar que las acompañe en ese dia tan especial. Su gran contribución –de Yad Lakala- permite que estas mujeres tengan una boda, una hermosa celebración, un maquillaje adecuado y un peinado distinguido. Lo que hace de esta hermandad entre Yad Lakala y Migdal Ohr de una gran mitzvá para la novia en particular y para el pueblo judío en general”.

La Rabanit Grossman agradeció desde lo más profundo del corazón a Dolly Tuachi, Presidenta Honoraria de Yad Lakalá –mediante una videocall-, y el Rabino Grossman bendijo a todas las integrantes de la comitiva haciéndo hincapié en que la base del judaismo es “ayudar al prójimo como a ti mismo”. Asimismo, el Rab Grossman agradeció a Isaac Assa y Alice Assa Cojab por su colaboración para que sigamos trabajando en pos de que todas las novias que lo necesiten tengan un lugar donde concurrir, y bendijo el nombre de Elias Cojab Z”L y por la salud de todos sus descendientes.

*Salon Kalot de Migdal Ohr atiende a más de 200 jovenes por año que no tienen medios económicos para casarse (comprar o alquilar vestido de novia, maquillaje, peinado, ropa en general, vajilla, muebles y hasta electrodomésticos).

Adrián List

Director de América Latina

Migdal Ohr