Entre los problemas de nuestra era tenemos la celeridad; todo hay que hacerlo a gran velocidad, pero ‘‘¿por qué queremos ir más rápido? Entre más rápido vivimos, más rápido nos acercamos a la muerte. Tenemos que oponernos, aprender a leer despacio, así lo pide la poesía. Por eso las editoriales no publican poesía, no quieren nada que haga pensar y este libro está hecho para pensar”.

Diario Judío México - Quien habla es la escritora, ensayista y poeta mexicana Angelina Muñiz-Huberman, y el libro al que alude es El atanor encendido. Antología de cábala, alquimia y gnosticismo, que acaba de publicar la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su colección Cátedra Universitaria, y que hizo en colaboración con su hija, Miriam Huberman Muñiz, quien se encargó de la traducción de algunos textos, la edición y la corrección.

Textos medievales, renacentistas y actuales

En El atanor encendido (atanor es el horno de fusión donde se transmutan los metales) ‘‘elegí tres movimientos espirituales que vienen desde la Edad Media, pero no han terminado, que de algún modo se siguen reflejando en nuestra sociedad actual. Lo vemos porque incluyo no sólo textos medievales, renacentistas, sino hasta de nuestra época”, explica Angelina Muñiz-Huberman (Hyères, Francia, 1936) en entrevista con La Jornada.

La galardonada con el Premio Sor Juana continúa: ‘‘Muchos de los textos incluidos aquí son poéticos, porque la poesía sigue estando en contacto con estos mundos, sepa o no el poeta de cábala, alquimia o gnosticismo”.

La conexión entre el pasado de esas corrientes y la época actual ‘‘es la palabra porque nos pone en cualquier situación imaginable: puede ser buena, mala, decir algo bello, algo feo, puede estar deformada, puede pronunciarse.

‘‘Es la palabra la que condiciona al hombre. A veces no conocemos a los demás porque no escuchamos sus palabras, porque no sabemos qué es lo que nos quiere decir, porque habla un idioma que no conozco, entonces pienso que está hablando un mal idioma o que el mío es el bueno.