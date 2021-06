El Centro de Estudios Multisensorial, un museo poco conocido y que causa un gran impacto en la consciencia de quien recorra sus salas.

El pasado lunes 31 de mayo, fui invitada por Judy Stern junto con mi equipo del proyecto The Voice of the Silence, a conocer este maravilloso lugar. Una oportunidad única la cual agradecemos a la comunidad Sefaradí de México por la excelencia de su trabajo y su recibimiento por parte del presidente David Litchi.

Una experiencia increíble y conmovedora en un museo didáctico dedicado a experimentar en todos los sentidos lo que miles de familias sintieron al ser despojadas de todo y maltratadas en la época del Holocausto.

Cada sala, cada sonido, cada sensación son una experiencia diferente, ya que te transportan a por lo menos imaginar un poco el proceso de deshumanización y horror que vivieron millones de personas, de entre ellas 6 millones de judíos, en el Holocausto.

Al recorrer el complejo te vuelves parte de la historia de la familia de un pequeño niño que te lleva de la mano por lo que se encuentra experimentando al comenzar la Segunda Guerra Mundial.

Recorriendo cuartos con objetos originales de la época, puedes abrir cajones, escuchar melodías, observar fotografías a través de rendijas como si viéramos a la calle, sentir la falta de espacio con tantas personas en un lugar reducido y esta sensación incrementada por nuestro compañero de la actualidad, el cubrebocas.

Esto y mucho más podrás vivir y aprender en CEM, un lugar que nos reta a "Enfrentar la Indiferencia" y a hacer algo al respecto, dejar un mensaje para esta generación de lo que no puede volver a repetirse y crear un futuro más empático.

Esas horas que pasé en el CEM quedaron grabadas en mi corazón. Me transportó a imaginar la historia de mis ancestros, la familia Sztulman de Lublin, Polonia. Pude proyectar que algo similar vivieron y a pesar de yo ya haber visitado los lugares que estuvieron, incluso campos de concentración, esta experiencia vivencial en el museo, a pesar de estar en México, me hizo proyectar a mis ancestros en esta historia.

En esta visita, puedo recordar a Isaac Ajzen (director de Diario Judío y colaborador de The Voice of the Silence), tomando fotos documentando nuestra presencia en el lugar, Jessica Lepe (colaboradora de The Voice of the Silence y directora de From the Dephts Español) derramando unas lágrimas al ver proyectada una estrella con la leyenda “Jude” en su ropa, el señor Embajador de Polonia Maciej Zietara (como invitado especial) recorriendo en silencio y perplejo las instalaciones, algunos miembros de nuestras familias acompañándonos y quedando impactados por lo que vieron, escucharon, sintieron.

Es un recorrido que vale la pena tomar en serio, reflexionar profundamente y vivir la experiencia. Si quieres conocer este museo, las visitas se pueden hacer agendando previamente en pequeños grupos, puedes contactarnos si te interesa ir con algún grupo o saber más de CEM en la siguiente página: