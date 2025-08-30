Nace el Comité de Salud Comunitaria: unidos por el bienestar de todos

Conscientes de la importancia de cuidar la salud de manera integral y accesible para todos, se ha creado el Comité de Salud Comunitario, una nueva iniciativa que busca unir esfuerzos en beneficio de toda la comunidad judía en México.

Este comité surge del Comité Central y de la necesidad de contar con una unidad coordinada y representativa que impulse acciones de prevención, información y atención en salud. Lo integran las Comunidades Monte Sinai, Maguen David, Sefaradi, La Kehile, Bet El y CDI, en un ejemplo claro de colaboración y responsabilidad compartida.

El Comité de Salud se encargará de desarrollar programas de prevención para todas las edades, así como de organizar jornadas de salud, promover hábitos saludables y comunicar de forma clara los descuentos y convenios médicos disponibles para los miembros de cada comunidad.

Con esta nueva estructura, buscamos que cada persona tenga acceso a orientación, información y oportunidades de cuidado, fortaleciendo así el tejido comunitario desde uno de sus pilares fundamentales: la salud.

Porque cuando nos cuidamos juntos, nos fortalecemos como comunidad.