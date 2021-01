Continuaremos construyendo los puentes de colaboración para culminar la Estrategia Nacional de Vacunación en el menor tiempo posible, subraya secretaria Olga Sánchez Cordero

Encabeza dicha reunión junto a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela; y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, así como la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann

Se aprueba a sugerencia de la titular de Gobernación una mesa técnica con relación a la vacuna en megalópolis o grandes zonas metropolitanas en el país

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada por los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela, y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, encabezó una reunión de trabajo con integrantes del gabinete federal, titulares de los gobiernos estatales y autoridades sanitarias en las entidades federativas para dar continuidad a la comunicación y coordinación de las acciones para atender la emergencia por coronavirus COVID-19 en el país.

“Ante la incertidumbre provocada por el virus, debemos contratacar con estas acciones coordinadas, conjuntas y corresponsables. La certeza no la da una vacuna, sino la damos todas y todos con unidad, con ejemplo y trabajo en equipo”, subrayó.

En este sentido, durante la reunión en la que también estuvieron presentes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, la titular de Gobernación afirmó que el Gobierno de México está trabajando sin descanso e hizo un llamado a seguir haciéndolo juntos como representantes de los órdenes de gobierno.

“Las consecuencias de no hacerlo y apelar a la división son claras. Solamente retrasará el esquema de vacunación y provocará un acceso diferenciado a la vacuna. Creo firmemente que la salvaguarda de la ciudadanía debe ser siempre la máxima que guíe nuestro actuar. Por eso me da un enorme gusto que no se haya politizado esta campaña de vacunación, todos hemos entendido que es momento de trabajar en unidad por el beneficio de todas y todos los ciudadanos de esta gran nación”, recalcó.

Hemos llegado hasta aquí gracias al diálogo –añadió– y continuaremos construyendo los puentes de colaboración que sean necesarios para culminar la estrategia nacional de vacunación en el menor tiempo posible.

La secretaría de Gobernación calificó la estrategia de vacunación como una labor titánica que avanza, “la unidad, cooperación y coordinación que se ha establecido ha sido clave para su exitosa implementación en beneficio de miles de personas. Estamos trabajando hombro con hombro con ustedes, lo continuaremos haciendo de manera extraordinaria porque las circunstancias así lo han requerido hasta que todas y todos los mexicanos se encuentren vacunados”.

“Yo por mi parte mantengo mi compromiso con todas y todos ustedes, de seguir siendo el canal comunicativo, como saben las puertas están abiertas para todos los ejecutivos estatales sin distinción, porque el camino sigue largo, pero estamos más cerca de salir adelante de esta etapa tan difícil”, expresó.

Ante la interrogante de algunos gobernadores sobre la posibilidad de comenzar a vacunar en megalópolis o grandes zonas metropolitanas, la secretaria de Gobernación sugirió una mesa técnica para que en conjunto con el sector salud se analizara, lo cual fue aprobado por el secretario Jorge Alcocer Varela y el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez.

En su intervención, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, presentó las expectativas de la industria turística nacional para el presente año, para lo cual, explicó, se elaboraron tres probables escenarios: Optimista, Conservado y Pesimista, considerando ya las medidas implementadas por Estados Unidos.

Por ser los dos primeros los más viables, expuso que el Optimista señala que durante 2021 nuestro país recibirá 33.1 millones de turistas internacionales, lo que representa 8.3 millones más que lo registrado el año pasado y un incremento de 33.7 por ciento; en tanto que el Conservador indica el arribo de 30.4 millones, 5.6 millones de turistas más que en 2020, con un alza de 22.6 por ciento.

En cuanto a la derrama económica que dejarán estos turistas provenientes del exterior, el escenario Optimista proyecta 16 mil millones de dólares, cuatro mil 700 millones por arriba de lo captado en 2020, con un incremento del 41.8 por ciento. A su vez, el Conservador estima un ingreso de 14 mil 400 millones de dólares, lo que significa tres mil 200 millones de dólares más que el año pasado, con un aumento de 27.4 por ciento.

Por último, el secretario Torruco Marqués precisó que las expectativas optimistas en lo que respecta a la ocupación hotelera, sostienen un promedio anual de 56.6 por ciento, sólo 4.7 puntos porcentuales por debajo de 2019; en tanto que las conservadoras proyectan una ocupación de 50.9 por ciento, situándose en 10.4 puntos porcentuales menos que lo registrado en 2019.

Por su parte, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, presentó los avances en la implementación de la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres en ocho entidades (Oaxaca, Chiapas, Morelos, Zacatecas, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Chihuahua), cuyo objetivo es insertar en la lógica de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad una agenda con acuerdos específicos en materia de prevención, atención de las violencias de género y de acciones para reducir el rezago en el acceso a la justicia con una visión de erradicación de la violencia contra las mujeres y con la participación de los estados y los municipios para lograr cambios sustantivos.

Destacó que los recursos que bajan desde la federación por medio del Inmujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) son fondos de corresponsabilidad que se suman a las inversiones de los estados y los municipios.

Llamó a fortalecer la estrategia con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun), con el fin de fortalecer las acciones a nivel local de las mesas estatales y regionales de paz y seguridad, que incluyen estrategias de reacción inmediata, mesas de diálogo permanente con las organizaciones y colectivas que acompañan los casos de violencia contra las mujeres, una red de servicios de atención y la instalación de las mesas de acceso a la justicia para la revisión de los delitos de género.

Asimismo, participó en la reunión virtual el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.

Se enlazaron a la videoconferencia los gobernantes en los estados de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Campeche, Carlos Miguel Aysa González; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza; y Nayarit, Antonio Echevarría García.

También de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y Yucatán, Mauricio Vila Dosal, así como representantes de los estados de Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.