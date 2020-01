Diario Judío México - Estimados lectores de este tan querido Diario Judío:

Si bien, por el simple hecho de haber leído el encabezado de esta nota ya pudieran dar por asentado de qué se trata, me gustaría iniciar diciéndoles que en la trayectoria de internacionalista de un servidor no había conocido un perfil de diplomático como Zvi Tal, quien es el nuevo máximo representante diplomático de Israel en México. Usted dirá por qué el considerar algo especial en él – y yo con gusto, le puedo comentar – que pocos en su rubro hablan de la situación política, económica y social de su país con tal franqueza que no da pie a quedarse con el tan acostumbrado sentimiento de insatisfacción que nos dejan tantos embajadores y cónsules cuando se hacen de una frialdad en comentar lo que cualquiera en “wikipedia” podría leer o lo qué interpretan como “prudencia” ante una falta de acercamiento con cuanta gente requiere saber para vincularse con su país.

Traigo esta primera impresión del Sr. Tal, por haber demostrado la noche del martes 28 de enero en las instalaciones de la Comunidad Israelita de Guadalajara, una persona del servicio exterior con un carácter optimista y realista (que no necesariamente son conceptos peleados) desde su función; además, de ser alguien abierto y cercano a las interrogantes y dudas de quienes asisten a su ponencia. La diplomacia al final del día no va peleada con el informar, de ahí, que a veces la audiencia y los periodistas parece ser que entienden en muchas ocasiones la gran diferencia entre “prudencia” y necesidad de conocimiento, misma que insisto, reconocí ayer en el Embajador de Israel en México. Por ello, le invito a leer la siguiente reseña:

A las 20:00 horas del martes 28 de enero fueron convocados los miembros de la Comunidad Israelita de Guadalajara como los miembros de la Comunidad Hebrea de Guadalajara a participar en una platica dada por el Embajador Zvi Tal, quien funge en el puesto desde agosto del año pasado. El invitado contó no únicamente con una muy buena respuesta de ambas comunidades, sino también del apoyo del Sr. Marcos Shemaria, Cónsul Honorario de Israel en Guadalajara, quien fue el encargado del orden del día, no únicamente en la plática, sino también en toda una jornada de vinculación entre el embajador y las distintas oportunidades de cooperación que ofrece el Estado de Jalisco.

Como anillo al dedo cayó la visita tras un día antes haber recordado a las víctimas de la Shoá como el anuncio del Presidente Donald Trump de un nuevo plan de negociación entre Israel y Palestina, entendiéndose las distintas interrogantes de la preocupación por el aumento del antisemitismo a nivel internacional, la falta de iniciativa de diálogo entre Israel y Palestina en los últimos años, además de la decepción de la política interna que han dejado los últimos comicios en Israel ante una falta de formación de gobierno.

Para el Zvi Tal, el anuncio de Trump llega en una realidad que ha cambiado en comparación con años pasados, donde a veces los europeos están desconectados con la relación Israel – mundo árabe, se comienzan a ver consideraciones entre Israel y algunos países islámicos, el incremento de una agenda regional por parte de Irán y Turquía, además de alianzas estratégicas como el recién acuerdo considerado como “el triángulo helénico” , firmado entre: Chipre, Grecia e Israel, con posibles miras (así expresado por el propio embajador) de sumar a Italia, Egipto, y hasta el propio Líbano.

Por otro lado, el embajador consideró de manera optimista el acuerdo propuesto por Trump, debido a que hasta ese momento no se había tenido ni si quiera una sola propuesta por volver a la mesa de negociación (mesa en la que él mismo ya ha sido parte). Además, resaltó que (la propuesta) es una oportunidad, en donde había una necesidad de revivir el proceso. Siempre ha sido un gran debate el tema con Palestina. El camino de la paz había sido acotado debido a decepciones, tras la retirada de Gaza y Líbano, tanto por la agresión por parte de Hamas como de Hezbollah”.

En cuanto a la situación interna de Israel, entendiendo la percepción de la ciudadanía con la falta de formación de un gobierno, el embajador detalló que no es verdaderamente un tema de ideología, la gente en ambos lados comparte los mismos valores. La situación compartida en sus palabras es más en la manera de hacer política y la manera de concebir las competencias en Israel, la labor de los poderes, el estatus de la suprema corte, y la libertad de prensa. Tiene que ver con la historia del Estado judío. Asimismo, resaltó, que la sociedad israelí debe de entender la textura de la sociedad de sí misma, su aparato de seguridad en la cual deben de enfocarse, no en divisiones entre orígenes étnicos o religiosos, poniendo un final a la tensión que existe de forma interna, como un mensaje de esperanza.

Para el embajador fue muy grato recibir muchas preguntas e intenciones de la comunidad, a las que mostró apertura y atención en temas como la vinculación con Israel, la agenda israelí en el mundo, iniciativas contra el antisemitismo y la vinculación con personas fuera de la comunidad judía, en la que se resalto la importancia de la relación católica-judía.

Estimados lectores, debajo encontrarán fragmentos de la visita del Sr. Zvi Tal, Embajador de Israel en México, así como también de su convivió con los miembros tanto de la Comunidad Israelita de Guadalajara como de la Comunidad Hebrea de Guadalajara.

Gracias por su atención y espero su respetuosa opinión en el espacio de Diario Judío o en la cuenta de twitter de un servidor: @PabloQZepeda