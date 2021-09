Sabemos que no siempre es sencillo adaptarse a un nuevo país, aunque llevemos muchos años en él, el calor mexicano y el sentido latino no lo podemos dejar atrás



También el idioma a veces es un impedimento y es importante entender muchas de las idiosincrasias y de los trámites que se deben llevar a cabo en un nuevo lugar, en este caso en Israel



La aliá es importante, es una gran oportunidad, pero aun con el gran apoyo de la Sojnut, la agencia judía y otras organizaciones, no es siempre fácil. Se requieren muchas cosas que tal vez no se nos había ocurrido pensar y por eso, como apoyo a la comunidad mexicana y latina en general en Israel, en Diariojudio.com hemos abierto un espacio dedicado a estas comunidades



Un lugar donde podrán encontrarse e identificarse muchos de los latinos en Israel, con problemáticas similares, que buscan ese cariño tan cercano que tenemos en los países de Latinoamérica, que quieren encontrar información, datos, teléfonos de apoyo, resolver dudas, ayuda, comunicación, unión y por supuesto algo de ese tradicional sabor como el mole y las tortillas, empanadas arepas y muchos más.

Por eso , como hemos venido ya realizando tiempo atrás, seguimos trabajando de cerca y en conjunto con Habaita Beit México, creada por un grupo de voluntarios mexicanos, que en base a sus propias experiencias, siempre están dispuestos a brindar esa mano amiga, dar consejos, ayudar, asesorar a todos, y en especial acompañar a todos los mexicanos que están en proceso de aliá o que ya viven en Israel, de manera gratuita.



En Habaita invitamos a todos los mexicanos en Israel a acercarse, y ser parte de estas comunidades mexicanas en Israel que ya se están formando.



Así mismo esta una naciente comunidad de jóvenes latinos en Jerusalem, curiosamente liderados por varios mexicanos, que buscan tener actividades conjuntas y claro tener rezos de shabat y de fiestas con ese toque y alegría latina tan especial y característica.





Pero Israel es muy grande, y por lo tanto también estamos integrando en este espacio para latinos en Israel a todos los que participan en PortuHispanos, grupo de voluntarios sin fines de lucro, que empezó en 2020 al inicio de la pandemia del coronavirus.



Portuhispanos cuenta con diferentes grupos como núcleos, donde los individuos dedican tiempo y esfuerzo a mejorar sus comunidades y el país orientando a los que vienen de la diáspora y con su experiencia les ayudará a recorrer el camino de retorno a casa en Israel más fácil.

Su visión es muy clara: Ser apoyo y orientación en la adaptación global en la comunidad judía hispana que hizo aliyá y en el servicio humanitario a todo hispano parlante que les cuesta asimilar la cultura, idioma y trámites burocráticos.

Durante más de 15 meses han servido con una generosidad poco común, anteponiendo las necesidades personales, unidos por el lema: “Somos una familia Somos un pueblo, Somos una Nación, Somos Israel”

En portuhispanos miran con orgullo su pasado, pero saben que es solo el comienzo.

Para todo esto con Habaita, Yerushalmim y Portuhispanos se cuentan ya con gran cantidad de videos y entrevistas con mucha información así como diferentes grupos de Whatsapp que van desde los dedicados a simplemente compartir ideas y mensajes, los de cursos de hebreo, trámites, Tehilim paz para Israel, médicos de habla hispana, Jesed, tzedaka, bolsa de trabajo, salud en Israel, traducción de papeles, y asesoría médica, soldados solitarios, Teshuva, fotos y videos de Israel, tips, productos, donde comprar o encontrar algo, noticias en español (con mucho contenido claro de Diariojudio.com dietas, adopta un abuelo, alquileres y mucho más.



Si quieres conocer más de estos grupos, ser parte, si tienes dudas y quieres apoyo o simplemente quieres tener más información síguenos en Diariojudio.com en la columna de latinos en Israel, ingresa en nuestro chat de Whatsapp latinos en Israel:

https://chat.whatsapp.com/HzETIDUTQ2xH0YthaEQCGvn

o escríbenos a info@diariojudio.com