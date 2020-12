Diario Judío México - Estimados miembros de la comunidad educativa judía,

El pasado día 16 se llevó a cabo la última reunión plenaria de Vaad Hajinuj con los Presidentes, Representantes y Directores Generales de los diversos colegios de la red, en la que les dirigí las siguientes palabras:

El fin de un ciclo, implica el inicio de otro y es por eso que ahora que estamos terminado el año y esta jornada de reuniones del 2020, también será el inicio de un nuevo año o una nueva etapa, la cual implicará diversos retos y compromisos de todos nosotros. Es por esto, que el 2021 implicará romper paradigmas y contar con un pensamiento crítico, estratégico e innovador como lo establecen las nuevas competencias educativas del siglo XXI como nos explica Y.N Harari.

Así mismo, les compartí al inicio del bienio que se sabe que los niños son el futuro de nuestra comunidad. Se sabe que su educación es fundamental y se sabe que se quiere la mejor educación para nuestros niños y jóvenes. Pero, ¿qué es educación? La pregunta puede parecer arrogante y más en un grupo como estos, pero en realidad se conocen diferentes opiniones de acuerdo a la persona que la responda. Todos sabemos que básicamente la educación tiene que ver con aprender, ir a la escuela y en ocasiones obtener calificaciones. Pero sin duda alguna, debe de haber algo más que clases y luego obtener un buen trabajo. La educación por definición es un cambio y que mejor forma de demostrarlo que con lo que todos hemos vivido este año 2020. La educación la transmitimos con nuestros hechos y con el ejemplo. Así mismo, los niños y jóvenes con ayuda de sus maestros, guías y compañeros logran una transformación, como las orugas al convertirse en mariposas y en este año los padres tuvieron que entrar a la ecuación para lograr los resultados esperados ya que esta transformación es en realidad a lo que llamamos educación.

En este año, hemos vivido todos, cambios y adaptaciones educativas. Adicionalmente, hemos vivido momentos con sentimientos de frustración y enojo por decisiones de unos u otros, ya sea gubernamentales, comunitarias, externas o internas. Sin embargo, menciona Diane Ravitch, ex – asesora educativa de la casa blanca, que en una sociedad democrática, las escuelas son necesarias para el bienestar del individuo y la sociedad en general, por lo tanto nuestro trabajo, incluyendo nuestras decisiones cobran una relevancia primordial y tienen un impacto fundamental en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, así como en nuestros niños y jóvenes. Por lo tanto no me queda más que decirles gracias a todos por su arduo trabajo en este año.

Así mismo, les compartí un video reciente de YN Harari en donde nos explica la importancia de confiar tanto en nuestros líderes como en los unos a los otros y explica justamente que la confianza es el pilar en el que sustenta nuestra democracia y seguramente nuestra comunidad. Por lo tanto, es importante continuar buscando alternativas que den respuesta a la mejora de la educación y en nuestro sistema educativo. Y en el caso de nuestra comunidad educativa también es necesario seguir buscando los temas que tenemos en común y los puntos de encuentro que nos ayuden y nos aseguren el mejor futuro para nuestros cerca de 10,000 niños y jóvenes que estudian en nuestros 13 colegios.

Finalmente, no me queda más que reiterar mi agradecimiento por todo su apoyo, su actitud y su confianza para con Vaad Hajinuj y hacia toda la comunidad educativa en este 2020 y ahora que estamos encendiendo nuestra 7ª velita de Janucá en familia, y tal vez para muchos, estamos mucho más en familia que otros años, gracias a la Pandemia, aprovechemos para reflexionar y agradecer por lo afortunados y bendecidos que somos y asegurémonos que la ardua tarea que tenemos por delante se basará en el actuar en beneficio de todos nosotros como comunidad educativa.

Muchas gracias de nuevo a todos.

Por: Dr. Aaron Wornovitzky;

Presidente de Vaad Hajinuj

2020-2022