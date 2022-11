Discurso de Jacques Waiss premio Herzl:

Saludo con respeto y admiración al Excelentísimo Embajador de Israel en México Sr. Tzvi Tal, su presencia enaltece este evento. Gracias embajador por su presencia y compañía.

Saludo con cariño y afecto a:

Arq. Marcos Shabot Zonana, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México. (Marcos soy testigo del gran trabajo que has realizado en tu gestión que esta próxima a culminar, que el todo poderoso te lo retribuya con salud y alegrías en familia). De igual manera saludo a mi amigo Elías Achar, Presidente electo del Comité Central, a quien con su temple y preparación auguro un gran éxito en su gestión.

A la Dra. Romina Contreras, Presidenta Municipal de Huixquilucan, (Querida Presidenta, las vivencias, experiencias y enseñanzas que compartimos en Israel, estoy seguro que servirán para resaltar el excelente trabajo que vienes realizando en este nuestro Municipio, consecuencia de eso, es estar Calificada como el Mejor Alcalde del Estado de México por más de 11 meses consecutivos. Que sigan los éxitos.

Al Diputado Federal e Integrante del Grupo de Amistad México – Israel dentro de la Cámara de Diputados, mi amigo Carlos Iriarte Mercado, quien siempre ha sido un apoyo para la Comunidad y para el Estado de Israel.

Saludo la presencia de mi Amigo el Diputado Enrique Vargovich, perdón Enrique Vargas Del Villar, quien con su presencia, cariño, y actuar diario refrenda la amistad y compromiso con la Comunidad judía y con sus integrantes, Querido Enrique, que venga lo mejor para ti.

A Moisés Mitrani Behar, presidente del Consejo Sionista de México, con quien he compartido vivencias y un arduo trabajo comunitario,

A mis Amigos y admirados David Litchi, Presidente de la Comunidad Sefaradí, a Daniel Gervitz, Presidente de Bet Israel, a Alberto Kichik Presidente electo de la Comunidad Monte Sinai, a Mauricio Bicas, Presidente de la Kehila Ashkenazi, a Abdo Chacalo Presidente de Maguen David, a David Wulfovich, Presidente de Bet El y a Dick Rubinstein Presidente del CDI, gracias por marcarnos el camino para seguir siendo una comunidad ejemplar.

Agradezco el altísimo honor que me dan con su presencia a Presidentes, Expresidentes, Representantes, Delegados, Miembros de mesas directivas, Rabinos, Anteriores ganadores del premio Herzl, Familiares, Amigos, Medios de comunicación comunitarios y a Todos y cada uno de los presentes a este evento formal que significa Mucho, muchísimo para mí.

Shejeyanu Vekimanu, Veiyianu Lazman a Ze

Bendito eres Tú, D’s nuestro, Rey del Universo”, “que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento.”

Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a su casa, la Comunidad Sefaradí, realmente me alegra su presencia compañía y apoyo.

Quiero empezar agradeciendo profundamente al Consejo Sionista de México, a cada uno y uno de sus miembros, a su mesa directiva encabezada por mi amigo Moy Mitrani, por la enorme distinción que hoy me otorgan, La cuál no solo me impulsa y compromete a seguir trabajando y dando lo mejor de mí, sino a ser más estratégico y actuar con la altura de miras que Teodoro Herzl tenía, siempre en beneficio de Eretz Israel, y de todo el Yshuv en México.

Agradezco de todo corazón a todas las instituciones que me brindaron con su apoyo el altísimo honor de estar hoy aquí, en especial a mi Comunidad y su Presidente David Litchi, por su confianza continua.

He sido muy afortunado pues he tenido muchos mentores que me han enseñado a pescar, he estado al lado de gigantes intercomunitarios que me han abierto espacios, y con trabajo constante y coherente me han permitido seguir aprendiendo día a día. Para todos ustedes Mil, Mil gracias.

La Comunidad judía en México al igual que la sociedad Israelí somos un mosaico de ideas, opiniones, ideologías y mucha diversidad, es tarea nuestra lograr la mayor inclusión, tolerancia, unidad intercomunitaria y respeto, siempre teniendo presente nuestra memoria histórica y las grandes aportaciones al mundo, Por eso tenemos los jóvenes La obligación de continuar escribiendo la historia para dejar una mejor generación para el mañana.

Con la premisa de la continuidad del Estado de Israel, los valores y principios sionistas Quiero invitarlos a llevarnos a la almohada un par de preguntas….

1.- Que estoy haciendo YO, HOY por el Estado de Israel?,

2.- Como demuestro con hechos firmes mi compromiso con el Sionismo?

Reflexionemos y ojala actuemos.

Quiero Aprovechar esta oportunidad para felicitar al Consejo Sionista, por los primeros 100 años de Sionismo en México, y al Estado de Israel por los primeros 70 años de relaciones diplomáticas con nuestro hermoso México.

Mazal Tov.

Miren que interesante Hablando de Mazal,

La palabra Mazal es un acrónimo compuesto por tres palabras (MEM, ZAIN Y LAMED): Makom, que significa “el lugar”; Zman, que significa “el tiempo” y La’asot, que significa “el hacer”.

Los jóvenes dentro de nuestra comunidad siguiendo la ideología de Teodoro Hertzl, tenemos la encomienda de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para hacer lo correcto.

Esta es la enseñanza vivencial de Hertzl traída al 2022.

No quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer y agradecer a DS el privilegio de pertenecer a mi familia pues el amor por el servicio y trabajo comunitario en muchísimas instituciones de nuestro Yshub, es un privilegio heredado, el cual deseo incidir en otros para compartir lo enriquecedor de quien lo practica.

Por eso digo que Este premio es de todos, pues sin el cobijo de mi Comunidad, el Apoyo constante de mis Socios, los cimientos y enseñanzas de mis Padres SUSY Y BENNY, de mis Suegros David y Elisa, las historias y vivencias de mis Hermanos CHISPA Y BECKY, de todos mis Cuñados y sobrinos, el impulso diario de mis 4 Hijos (Benny, David, Susana y Carlos), y el compromiso absoluto, la complicidad y el cariño de MARGOT mi Esposa y compañera de vida, hoy esto NO sería mi realidad.

A Ustedes mi amor compromiso y agradecimiento incondicional.

Los invito a juntos seguir siendo protagonistas de este gran sueño actuando y cambiando el mundo desde nuestro campo de acción.

Pues IM TIRTZU EIN ZO HAGADA (SI tú lo quieres, eso… no será un sueño).

Muchas Gracias, y AM Israel Jai.