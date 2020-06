Estamos entusiasmados con el programa especial de YAAANA que tendrá lugar el día de mañana viernes, titulado:

Yiddish Meksikanish:

Explorando la poesía Yiddish en México.

Esperamos ver a nuestros amigos en la Comunidad Judía de México en este evento.

Viernes 25 de junio

1:00 PM Ciudad de México

11 AM. – Tijuana/San Diego

2:00 PM Nueva York

7:00 PM Reino Unido

8:00 PM Mayor parte de Europa

9:00 PM Israel

Diario Judío México - La Ciudad de México fue un centro de cultura, arte y educación Yiddish muy activo, y fue el destino de decenas de miles de inmigrantes judíos Ashkenazi, Sefardíes y Mizrahi a fines del siglo XIX y XX.

Los escritores Yiddish en México estaban muy conscientes de la injusticia racial, escribiendo sobre la Inquisición y la conquista violenta de las Américas, las experiencias comunes de sus víctimas africanas, indígenas, musulmanas y judías, y el legado contemporáneo de esta sangrienta historia.

Exploraremos esta historia y literatura poco discutidas a través de lecturas de extractos de poesía en Yiddish con traducciones al inglés.

El evento será organizado por la Dra. Rachel Rubinstein.

Dra. Rachel Rubinstein

La Dra. Rachel Rubinstein es autora de Members of The Tribe: Native America in the Jewish Imagination (2010) y coeditora con Roberta Rosenberg del próximo volumen Teaching Jewish American Literature (2020).

Actualmente es vicepresidenta de asuntos académicos y estudiantiles en Holyoke Community College en Holyoke, MA. Sus padres crecieron en la Ciudad de México y son graduados de sus escuelas de Yiddish.