¿QUÉ ES YOM HASHOAH?

Descúbrelo en nuestro evento virtual: PASANDO LA ANTORCHA DE LA MEMORIA

Este sábado 10 de abril a las 12pm CDMX (demás horarios abajo)

Un evento por ZOOM con motivo de conmemorar a las víctimas del Holocausto a través de las generaciones pasadas, presentes y futuras.

Una oportunidad para aprender sobre historias sucedidas en el Holocausto contadas por los mismos testigos y sus descendientes directos: SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO Y SUS GENERACIONES PRESENTES JOVENES QUE CARGAN SU ANTORCHA.

También tendremos una intervención especial de los descendientes de un justo entre las naciones que salvó miles de vidas: EL ÁNGEL DE BUDAPEST.

No te puedes perder este único evento. Diario Judío, el proyecto The Voice of the Silence y From the Dephts te invitan.

No olvides tener una vela cerca para encenderla en memoria de las víctimas.

Este sábado 10 de abril a las 12pm hora Ciudad de México. ¡APARTA LA FECHA!

HORARIOS:

CDMX / COL / PER 12:00 PM

ES / C. AMÉRICA 11:00 AM

ARG / UR 14:00 PM

CH / PAR / EDT 13:00 PM

PDT 10:00 AM

CET 19:00 PM (EUROPA)

IDT 20:00 PM

INFORMACIÓN DE INGRESO:

https://us02web.zoom.us/j/84930057706?pwd=YmhKWFh4ejZYRU1iMnRFeXhmRGt3dz09

ID de reunión: 849 3005 7706

Código de acceso: DJ

El evento será en español y contaremos con traducción simultánea a inglés para nuestros invitados internacionales.