Muy queridas y queridos lectores de nuestro Diario Judío:

Sin duda alguna quienes han seguido nuestras notas dentro y fuera de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara podrán darse cuenta de que nos gusta adentrarnos y compartir el conocimiento de un gran amigo de la ciencia y la empatía como lo es Pepe Gordon.

Esta FIL 2021 no fue la excepción, ya que, quise verme con Pepe para compartirnos un vídeo de su experiencia en el festival de las letras en la vuelta a la presencialidad, y lejos de únicamente aceptar con su buena voluntad, me invitó a cargar a unos avatares junto a él que le iban acompañar en su charla de las 19:00 hrs. El viernes tres de diciembre, para presentar “El Colisionador de Ideas”; y créanme, fue toda una satisfacción haber traído al hombro junto a Pepe al escritor Gabriel García Márquez y al científico mexicano especialista en biología evolutiva, Antonio Lazcano, para presentar un primer episodio de este gran proyecto aludiendo, a: “El coronavirus y el virus del olvido”.

Hablar de un Colisionador de Ideas no significa que tengamos que viajar hasta Suiza y ser científicos para formar parte del Gran Colisionador Hadrones, sino de tener la voluntad de acercarse a espacios donde cualquiera tenga el derecho y el acceso a compartir su conocimiento y entrelazar bajo una sinergia con las y los demás, no únicamente siendo una apuesta de un solo capítulo sino de breves episodios audiovisuales animados que contarán con la labor conjunta de Gordon y del director de arte creativo, Luis Cabrera. Es por ello, que no es coincidencia que la ciencia y el arte puedan estar colaborando y aportando para generar espacios tan cercanos a nuestra fantasía y literatura como en el pueblo de Macondo de García Márquez en vinculación con nuestras conductas del olvido de lo que somos, de lo que aprendemos y de lo que queremos compartir a las siguientes generaciones, que gracias a grandes generadores y divulgadores como Antonio Lazcano podremos alcanzar retos del presente y ,muy posiblemente, del futuro.

Como amigos de Pepe Gordon podría considerar a todos los presentes en aquel foro o a quienes lo siguen fielmente en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, estimados y estimados lectores, tengo que dar también la importancia a dos grandes amigos suyos que le acompañaron en esta gran aventura, y me refiero, a: María Emilia Beyer, Directora de Museo Universum – UNAM y Armando Casas, Director General de Canal 22.

Justamente en su espacio de comentarios, la Dra. Beyer resaltó en este encuentro el esfuerzo de Pepe y todo su equipo en el trabajo de la empresa del intelecto humano por generar nuevas ideas y conocimiento de manera colegiada para lograr un objetivo. En este mismo espacio enfatizó la serie de aventuras de esta construcción inspirados por el virus SARS COV 2 2019, que en sus palabras lo comentó de la siguiente manera: “Un pequeño virus iba a poner al planeta de rodillas, siendo nosotros una especie que nos creemos superiores y somos puestos de rodillas por un pequeño virus que surgió aparentemente de la nada. Ni las ideas ni el virus salen de la nada, Pepe es uno de los más creativos que conoce de esto”. Y continuó … “Durante muchos desayunos o cenas estuvimos platicando acerca de ello y haber sido contemplada para aportar algunas partículas, chiquitas, subatómicas, que ayudaron a este cerebro colectivo”.

Podría también estimados lectores hablar de muchos otros comentarios, pero también les comparto algo muy significativo de parte de Armando Casas, quien lejos de abrir espacios de difusión de la ciencia en Canal 22 con Pepe a la cabeza, lo ha motivado emprender más proyectos que democratizan, involucren y colisionan el conocimiento y las ideas, haciendo una gran mancuerna:

“Pepe es sensible al mundo ante algo que no creían que iba a suceder como el coronavirus … y continuó con lo siguiente durante sus apreciaciones … “Existen tres elementos para contar historias: Memoria, experiencia e imaginación. Todos circulamos en estas tres fuentes. Pepe la hace de manera prodigiosa a las tres. Pepe tiene una memoria que nos comparte cosas que no podíamos percibir, una experiencia vasta de décadas, y si algo no le hace falta, es la imaginación”. Y agregó también acerca de su experiencia de compañeros de medio de comunicación, lo siguiente: “Nos trajo desde el principio la definición de lo que es un virus. Siempre delante de lo que estábamos escuchando en las noticias en general. La oveja eléctrica fue la primera que habló de las vacunas, siempre tiene buenas noticias. No tiene dos caras, y su programa funciona de esa manera. Cuando todo era escepticismo y dudas siempre entrevistaba a una autoridad con anticipación”.

Una gran sorpresa de Pepe para los presentes fue el haber invitado a los grandes invitados de la Embajada de Israel en esta FIL 2021, Etgar Keret y Shira Geffen, quienes tuvieron un panel en días previos para hablar acerca del cómo escribir para las niñas y los niños, y que en esta ocasión, opinaron de la vinculación de la ciencia y el arte, describiéndola como una vinculación integral donde la ciencia es significativa y arte es pragmático, y mutuamente se ayudan, eliminando clichés de “un científico no puede ser artista , un artista no puede ser científico”, poniendo de referencia a Primo Levi y a muchos otros, quienes también demostraron que la imaginación es una herramienta práctica en nuestras vidas, una alternativa de la vida. Por otro lado, se refirieron al colisionador de ideas como un “collage hermoso” para niños y jóvenes, generando una idea del virus que no necesariamente tiene que ser aterrador, como se les ha mostrado.

Por último, estimadas y estimados lectores, puedo decirles que me fui de la FIL con muy buenos libros de escritores de la comunidad para leer y analizar, también de gran conocimiento de grandes panelistas, pero sobre todo de la amistad de muchos, entre ellos (y bien lo sabe), de Pepe Gordon.