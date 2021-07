Se realizó el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo organizado por el Congreso Judío Latinoamericano en conjunto con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Argentina). Presidentes de las cámaras de diputados de siete países homenajearon a las víctimas del atentado a la AMIA y realizaron una declaración contra el terrorismo internacional. "Las democracias fuertes son aquellas que se manifiestan con firmeza en contra del terrorismo. Nos invitamos y los invitamos a trabajar junto al Congreso Judío para entre todos decirle nunca más a los actos terroristas en nuestra región”, destacó Sergio Massa, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Argentina en el inicio del foro con sus pares de la región. Representantes de las cámaras de diputados de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Colombia se dieron cita de modo online para reafirmar su compromiso contra el terrorismo en un evento organizado en conjunto entre la HCDN y el CJL, organización que nuclea y represeta a las comunidades judías de la región. Su presidente, Jack Terpins destacó la importancia de este evento y la persistencia del reclamo de justicia: "El mayor anhelo de las comunidades judías alrededor del mundo es que pronto la memoria esté acompañada de justicia por las víctimas del atentado a la AMIA". Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL y anfitrión del Foro, destacó la importancia de no naturalizar lo que ocurrió el 18 de julio de 1994: "El blanco que eligió el terrorismo fue la AMIA, un lugar donde se desarrollaban proyectos sociales, para la tercera edad, de educación". El presidente de AMIA, Ariel Eichbaum y su par de DAIA, Jorge Knoblovits también participaron del encuentro. Hacia el final de la jornada se leyó una declaración conjunta en la que, entre otros aspectos, los parlamentarios destacan: "comprometemos nuestro esfuerzo para combatir al terrorismo internacional, asegurando marcos legales para proteger la vida de los ciudadanos y salvaguardando los valores de los pueblos" . El Presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, Alfredo Fratti, afirmó los valores comunes de Memoria, Verdad y Justicia que comparten ambos países y dijo que "La impunidad es una herida profunda. Adhiero al anhelo de todos los uruguayos de que haya una sentencia por la causa AMIA". Su par brasileño, Arthur Lira, expresó que "Nada es más distante de sociedades libres y democráticas que el terrorismo. Nuestros parlamentos, como representantes legítimos de nuestros pueblos, deben garantizar instrumentos eficaces de combate contra el terror". Desde el Distrito Federal, Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados de México también fue tajante sobre la amenaza que representa el terrorismo internacional "Es uno de los fenomenos mas complejos que enfrentamos en la actualidad. Es una de las principales amenazas a la paz y seguridad internacional y no distintgue de religion, nacionalidad o región". Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados del Paraguay llevó al foro la solidaridad del pueblo paraguayo en vísperas de un nuevo aniversario del atentado: "Sentimos el ataque a la AMIA como si hubiese sido realizado contra nuestro propio puebo. Nuestra solidaridad está con los familiares de las víctimas y con la Argentina. Condenamos este cobarde atentado". "El terrorismo es sobre todo un atentado a la libertad de vivir en paz", expresó Francisco Undurraga, desde la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile y subrayó la necesidad de no solo condenarlo, sino "generarr acciones para prevenirlo" . Germán Blanco Álvarez, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia no pudo estar presente en el Foro, pero adhirió a la declaración conjunta con sus pares. Desde el año 2007 el Congreso Judío Latinoamericano convoca a legisladores de países sudamericanos a rendir homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA y a promover iniciativas legislativas con el objetivo de que nunca más se produzcan actos terroristas en la región. Más de 350 miembros de los parlamentos de Latinoamérica han participado de estos encuentros llevados a cabo en la víspera del acto central de conmemoración del atentado. El Congreso Judío Latinoamericano es la organización internacional que reúne y representa a comunidades y organizaciones judías de la región ante gobiernos y organismos internacionales. Es la sección latinoamericana del Congreso Judío Mundial, entidad que federa a más de 100 comunidades de todo el mundo.