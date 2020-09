Diario Judío México - Prueba por para detectar COVID-19 mediante saliva.

Fecha: Jueves 24 de septiembre

Lugar: Colegio Israelita de México y Auto cinema Coyote Polanco

Horario: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrega de resultados en 48 hrs.

Requisitos 1 hora previa aj examen:

No lavarse los dientes, no lavarse las manos, no fumar, no masticar chicle, no mentol, no enjuague bucal, no tomar café, presentar CURP, INE o credencial del CDI o de tu comunidad.

Regístrate: https://digiidgo.csc.mx/