¿Puede la IA predecir qué jóvenes de la comunidad necesitarán ayuda? los resultados revolucionan nuestra comunidad

¿Qué tienen en común las familias judías que han necesitado ayuda del Katz Jesed Center en los últimos 15 años? La respuesta que encontró la inteligencia artificial va a cambiar para siempre cómo entendemos el futuro económico de nuestra comunidad. Y lo más impactante: ni el dinero familiar ni el éxito de los padres garantizan que los hijos no necesiten ayuda comunitaria.

En una conversación reveladora, Salomón Zirdok, creador del proyecto Futuro, nos explicó cómo datos anónimos de miles de familias judías mexicanas fueron analizados con inteligencia artificial para descubrir patrones que nadie había visto antes. Los resultados están transformando la manera en que nuestra comunidad prepara a sus jóvenes.

El despertar de una comunidad privilegiada

“La comunidad judía es una de las más exitosas y afortunadas del mundo”, reconoce Zirdok. “En México tenemos una unión extraordinaria, instituciones que dan coaching para negocios, organizaciones de salud mental… todo lo que una persona requiere ya existe”.

Pero aquí está el problema: a pesar de tener todos estos recursos, las estadísticas del CAE muestran algo preocupante. Los jóvenes están perdiendo esa identidad comunitaria que históricamente nos ha fortalecido, y familias que parecían estables económicamente terminan necesitando ayuda una generación después.

Los 8 factores de riesgo que la IA descubrió

El análisis de datos anónimos reveló ocho factores críticos que determinan el futuro económico de los jóvenes entre 15 y 22 años:

Percepción de salud: No solo física, sino especialmente mental y emocional. La forma en que un joven percibe su bienestar determina su capacidad de enfrentar desafíos futuros. Estructura familiar judía: En nuestra comunidad, los vínculos familiares trascienden las tradiciones. “Sentarse a comer en familia no es que te obliguen a cenar, es crear un vínculo que te dará fortaleza cuando seas adulto”, explica Zirdok. Pero la IA reveló diferencias importantes: para familias religiosas esto es natural, mientras que para familias menos observantes, este factor tiene un impacto mucho mayor. Redes de apoyo comunitarias: La capacidad de aprovechar la extraordinaria red de apoyo que caracteriza a la comunidad judía mexicana, desde instituciones hasta conexiones personales. Visión de futuro en el contexto judío: Tener metas claras que honren tanto las aspiraciones personales como el compromiso con la continuidad comunitaria. Sentido de emprendimiento judío: Aprovechando la tradición emprendedora de nuestra comunidad. “Hay muchos casos en la comunidad de personas que no hicieron carrera y salen adelante con sentido emprendedor”, señala Zirdok. Formación profesional: Reconociendo que en nuestra comunidad hay múltiples caminos al éxito: desde profesionistas tradicionales hasta empresarios autodidactas. Conocimiento financiero aplicado: Entender cómo manejar finanzas en el contexto de una comunidad próspera: desde presupuestos hasta usar tarjetas de crédito para crear negocios. Compromiso comunitario: “Una persona necesita saber cuánto sacrifica la comunidad para que alguien salga adelante”, explica Zirdok. Es entender el costo real de la ayuda comunitaria y el valor de la autosuficiencia.

La realidad oculta de las familias judías exitosas

Uno de los hallazgos más impactantes del análisis fue descubrir que “muchas familias muy adineradas después tienen hijos o nietos que ya no tienen qué comer porque no tuvieron las herramientas necesarias cuando eran jóvenes para cuidar esa riqueza o seguir produciéndola”.

La investigación con IA reveló que jóvenes de familias pudientes de la comunidad pueden tener “problemas de factores de otro tipo que necesitan ser atendidos para mejorar sus posibilidades de éxito financiero futuro”. El dinero no enseña automáticamente los 8 factores críticos.

Futuro: la innovación que nuestra comunidad necesitaba

La estrategia única: coordinación, no competencia

“Futuro no da ningún curso, no da ninguna capacitación”, aclara Zirdok. “Lo que hacemos es conjuntar a todas las organizaciones comunitarias que ya existen y dirigirlas hacia una generación más joven”.

Esta es la genialidad del proyecto: en lugar de crear otra institución más, Futuro coordina las fortalezas existentes de nuestra comunidad:

Organizaciones como Menorah , Maayan , Katz Jesed

, , Instituciones educativas comunitarias

Profesionistas exitosos de la comunidad

Coaches voluntarios especializados

Dirigido específicaente a jóvenes judíos de 15-22 años

Grupo 1 (15-18 años) : Estudiantes de preparatoria en escuelas comunitarias, que apenas conocen el manejo del dinero y la importancia de la estabilidad emocional.

: Estudiantes de preparatoria en escuelas comunitarias, que apenas conocen el manejo del dinero y la importancia de la estabilidad emocional. Grupo 2 (19-22 años): Jóvenes que ya salieron de la prepa y están tomando decisiones cruciales sobre estudios, trabajo y futuro familiar.

“Después de los 22 años ya necesitan trabajar para mantener una casa, pagar seguros médicos, rentas… ya tienen responsabilidades financieras encima”, explica Zirdok. “Queremos prepararlos antes de que lleguen a esa etapa”.

¿Cómo funciona el programa Futuro?

Paso 1: Inscripción Cualquier joven de 15-22 años puede registrarse en www.futuro.org.mx, completamente gratis.

Paso 2: Evaluación con IA Un cuestionario de 10-15 minutos evalúa los 8 factores de riesgo. “Ninguna respuesta está mal”, aclara Zirdok. Es simplemente un diagnóstico personalizado.

Paso 3: Asignación de coach Voluntarios profesionales dan seguimiento constante desde el primer día hasta que el joven alcance ingresos propios.

Paso 4: Programa de 10 meses

Cuándo : Miércoles de 8:00 a 9:30 p. m.

: Miércoles de 8:00 a 9:30 p. m. Dónde : Centro Charles Imha

: Centro Formato : Presencial con ponentes rotativos

: Presencial con ponentes rotativos Grupos : Divididos en 15-18 años y 19-22 años

: Divididos en 15-18 años y 19-22 años Ambiente: “Sushis, smoothies y networking real”

Paso 5: Reevaluación Al finalizar, otro cuestionario con IA mide el progreso en los 8 factores.

Los beneficios que nadie esperaba

Para los jóvenes:

Coaching personalizado gratuito hasta alcanzar independencia económica

personalizado gratuito hasta alcanzar independencia económica Red de contactos con otros jóvenes de diferentes escuelas

Herramientas financieras reales (cómo usar tarjetas de crédito para crear negocios)

Fortalecimiento de salud mental y emocional

Acceso a mentores exitosos de la comunidad

Ambiente social sin presiones económicas

Para las familias:

Prevención temprana de futuros problemas económicos

Fortalecimiento de vínculos familiares

Tranquilidad sobre el futuro de sus hijos

Acceso a recursos comunitarios especializados

Para la comunidad:

Reducción proyectada del 40% en necesidad de ayuda económica en 5-10 años

Fortalecimiento de la identidad comunitaria entre jóvenes

Aprovechamiento óptimo de recursos existentes

Creación de líderes positivos (Comité de Ambientes)

El Comité de “chavos cool”: liderazgo positivo

Una de las innovaciones más interesantes es el “Comité de Ambientes“: jóvenes populares en sus escuelas que se convierten en promotores del liderazgo positivo, combatiendo el bullying y motivando a otros a participar.

Adaptación por género y religiosidad

El programa reconoce las iferencias reales:

Mujeres vs. Hombres : Las mujeres reciben un enfoque especial para desarrollar independencia económica y profesional, rompiendo patrones de dependencia tradicionales.

: Las mujeres reciben un enfoque especial para desarrollar independencia económica y profesional, rompiendo patrones de dependencia tradicionales. Religiosos vs. No religiosos: Los mismos factores se abordan de manera diferente. Por ejemplo, para jóvenes no religiosos, “sentarse a comer en familia” tiene un impacto mayor que para religiosos donde ya es norma.

La meta ambiciosa, pero realista

“No garantizamos el éxito”, aclara honestamente Zirdok, “pero tenemos un gran porcentaje de posibilidades de ayudar a la comunidad a reducir la pobreza”.

La proyección es clara: si todos los jóvenes de la comunidad cubren estos 8 factores antes de los 22 años, la necesidad de ayuda económica comunitaria podría reducirse hasta un 40% en la próxima década.

Adaptación a la diversidad de nuestra comunidad

Diferencias por nivel de observancia religiosa

Una revelación fascinante surgió durante el desarrollo: los mismos 8 factores impactan diferente según el nivel de religiosidad.

“Para un joven religioso, sentarse a comer en familia es normal, nadie tiene dispositivos, ya es hábito”, explica Zirdok. “Pero para un joven no religioso que tiene más libertad para salir, este factor influye mucho más”.

Esta comprensión llevó a adaptar el programa para abordar los factores de manera diferenciada, respetando tanto a familias más observantes como a las más seculares de nuestra comunidad.

Enfoque específico por género en el contexto comunitario

El programa también reconoce realidades específicas de género en la comunidad judía:

Para las jóvenes : “Algunas mujeres en la comunidad tienen la idea de ser ‘la esposa de tal y tal'”, observa Zirdok. El programa trabaja especialmente en “generar impulso hacia la mujer de que puede salir adelante sola, que no dependa de los ingresos del esposo”.

: “Algunas mujeres en la comunidad tienen la idea de ser ‘la esposa de tal y tal'”, observa Zirdok. El programa trabaja especialmente en “generar impulso hacia la mujer de que puede salir adelante sola, que no dependa de los ingresos del esposo”. Para los jóvenes: Enfoque en aprovechar las redes de negocios tradicionales de la comunidad mientras desarrollan habilidades propias.

El impacto transformador para la comunidad judía mexicana

Beneficios para las familias judías:

Preservación del patrimonio familiar a través de generaciones

Fortalecimiento de vínculos familiares dentro de valores comunitarios

Tranquilidad sobre la continuidad económica familiar

Acceso coordinado a todos los recursos comunitarios

Beneficios para la Kehilá:

Reducción proyectada del 40% en necesidad de ayuda del Katz Jesed Center

Fortalecimiento de la identidad judía entre jóvenes

Aprovechamiento eficiente de recursos comunitarios existentes

Creación de una generación de líderes comunitarios preparados

Preservación de la prosperidad comunitaria histórica

El factor comunitario único

“Somos muy afortunados de vivir en México en una comunidad donde hay una unión como la que tenemos”, destaca Zirdok. Esta fortaleza comunitaria es precisamente lo que permite que un proyecto como Futuro sea posible.

Una revolución silenciosa en la comunidad judía

Lo que comenzó como un análisis de familias atendidas por el Katz Jesed Center se ha convertido en la primera iniciativa preventiva de su tipo en la comunidad judía mexicana. Con el apoyo del Comité Central, CAE, presidentes de comunidades y asesores del Bet Din, Futuro representa un modelo que podría replicarse en comunidades judías globalmente.

La meta es ambiciosa pero realista: crear una generación de jóvenes judíos que no solo eviten necesitar ayuda comunitaria, sino que fortalezcan la prosperidad y unión que caracteriza a nuestra Kehilá en México.

Para jóvenes judíos de 15-22 años:

Inscripciones : www.futuro.org.mx

: www.futuro.org.mx Completamente gratuito

Miércoles 8:00-9:30 p. m. en Centro Charles Imha

¿Reconoces estos factores en tu familia? ¿Crees que nuestra comunidad necesita esta preparación preventiva? Comparte tu opinión y ayuda a que más jóvenes judíos conozcan esta oportunidad.