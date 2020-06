YAAANA presentó una la conferencia muy especial, organizado por la Dra. Rachel Rubinstein:

Yiddish Meksikanish:

Explorando la poesía Yiddish en México.

Disfruta de este evento:

https://www.facebook.com/groups/142488551943/permalink/10158579070641944/?chained_wp=0

Diario Judío México - La Ciudad de México fue un centro de cultura, arte y educación Yiddish muy activo, y fue el destino de decenas de miles de inmigrantes judíos Ashkenazi, Sefardíes y Mizrahi a fines del siglo XIX y XX.

Los escritores Yiddish en México estaban muy conscientes de la injusticia racial, escribiendo sobre la Inquisición y la conquista violenta de las Américas, las experiencias comunes de sus víctimas africanas, indígenas, musulmanas y judías, y el legado contemporáneo de esta sangrienta historia.

***

Dra. Rachel Rubinstein

La Dra. Rachel Rubinstein es autora de Members of The Tribe: Native America in the Jewish Imagination (2010) y coeditora con Roberta Rosenberg del próximo volumen Teaching Jewish American Literature (2020).

Actualmente es vicepresidenta de asuntos académicos y estudiantiles en Holyoke Community College en Holyoke, MA. Sus padres crecieron en la Ciudad de México y son graduados de sus escuelas de Yiddish.