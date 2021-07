A partir de este momento los colegios Or Hajayim y Or Sameaj se unirán formando una sola institución escolar, por ahora llamada Or Hajayim – Or Sameaj.

Esta fusión es el resultado de la responsabilidad y el compromiso que mostraron los voluntarios y directivos de ambos colegios para desarrollar un modelo educativo que cumpliera con los ideales, la filosofía y los valores de ambas instituciones. Responde a las necesidades de toda la comunidad escolar y representa un beneficio claro para todas las familias pertenecientes.

Muchas felicidades a todos los voluntarios de ambos patronatos y consejos educativos que con su voluntad hicieron posible este histórico acontecimiento. Esta decisión corresponde a las necesidades sociales y comunitarias que acontecen, además garantiza la continuidad

ideológica y financiera de ambas escuelas.

Estamos seguros de que la comunidad educativa de ambos colegios está conformada por

familias afines, que comparten ideales, valores judíos y principios morales. Esto llevará a una comunidad más unida y representará el inicio de mejores posibilidades académicas para todos los alumnos.

Al colegio Or Sameaj como institución, a todos sus directivos y en especial a todas sus familias, les damos la bienvenida a la comunidad escolar Maguen David, pueden confiar en que siempre apoyaremos a nuestras instituciones educativas para que logren el desarrollo adecuado de todos sus alumnos y una educación con los más altos estándares de calidad.

Que Hashem bendiga esta fusión, ilumine el camino a sus dirigentes para que tomen las mejores decisiones, llene de sabiduría a todos sus colaboradores, y veamos los frutos y la grandeza de este momento transformados en una comunidad educativa llena de valores, que honra su judaísmo y potencializa su aprendizaje.

Abdo Chacalo Tuachi

Presidente Comunidad Maguen David