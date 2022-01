Se parte del muro "TU PUEDES HACER LA DIFERENCIA" destinado a compartir mensajes de conmemoración a las víctimas del Holocausto y hacía crear un futuro diferente

2 terceras partes de los jóvenes en Estados Unidos NO SABEN que fueron asesinados 6 millones de judíos en el Holocausto, entre ellos de niños.

Muchos no conocen siquiera el Holocausto

En otros lados se cuentan Chistes sobre el tema, Se banaliza, se utilizan las imágenes nazis y de odio para otras campañas publicitarías, se busca que la memoria del Holocausto quede en el olvido, se quiere Negar lo que existió, se condena a quienes la defienden y se premia a quienes niegan este trágico acontecimiento

Se incrementa el Antisemitismo, se endurece el odio, el mismo que llevo, hace pocos años, a buscar la "Solución Final" de todo un pueblo, SU EXTERMINIO

NO DEBEMOS CALLAR, debemos estar seguros de que esto nunca vuelva a suceder con ninguna persona y hacia cualquier población

Debemos mantener esa memoria y pasar la estafeta para que las nuevas generaciones sigan transmitiendo la historia y mas importante EL MENSAJE CONTRA EL ODIO

The Voice of the silence y DiarioJudio Ve al siguiente link, haz click en el ícono de + color rosa y deja tu mensaje, no olvides dar click en publicar. LINK:

LINK: https://padlet.com/thevoiceofthesilenceproject20/ie3nw6ph13mevjdy

