Diario Judío México - 1. Se le olvidó a una señorita su credencial de costco y se la presté para que pueda pagar. Sara

2. El otro día iba a pagar el estacionamiento en la máquina y alguien olvido su boleto en la máquina y espere a que vengan por el para dárselo al señor. Pola

3. Cuando alguien quiere cruzar la calle me paro y los dejo pasar. Pola

4. Le agradecí al joven q me ayudo a subir las cosas al coche diciéndole “ gracias por hacerme la visita al super más fácil” ( me dijo q eso les hace la diferencia q hay gente q ni las gracias) Jaya.

5. Mande comida a una amiga q acaba d tener bebe. Jaya

6. Enseñe a mi hija a agradecerle al chofer del uber q nos llevó. Jaya

7. Le enseñe a mi hija a decir buenas tardes y agradecerle a la señorita q aprieta el elevador en el deportivo. Sary

8. A un señor le garabana 3 pesos para pagar su boleto de estacionamiento y yo se los regale, se quedó sorprendido. Nitza

9. Teníamos una cita yo y 2 amigas hermanas, una llego más tarde de la hora de la cita, y cuando por fin llego una hermana le reclama a la otra y ya casi acababa en pleito pero q creen q nos miramos las 3 y dijimos ya basta de reclamos vamos a shalomear , y así fue entramos juntas shalomeando nos fue increíble en la cita y el BH se evitó el disgusto. Tatiana

10. Gane una rifa en la que tenia que escoger un premio, pero los de hombre no estaban tan padres y había una cocinita de mujer. La escogí para mi hermana y shalomee con ella cuando se la regalé, porque pensé como podía hacerle un bien a ella.

11. Vi en el súper a unas personas que no les alcanzó para comprar un pastel que tenían en la mano, y yo se los compré. Raquel

12. Una amiga tuvo un problema en el día y llego muy enojada y muy frustrada, me llamo y al escucharla aso, me tomé un tiempo para ir con ella escucharla y ayudarla a sentirse mejor. Margie

13. Todos los días cuando llego a trabajar coincido con una señorita de limpieza en el elevador, yo le ayudo a cargar materiales, le detengo el elevador y platico con ella, me he dado cuenta que cuando me ve sonríe y busca también platicar conmigo, pienso que con esto ella se siente mirada y apreciada. Margie

14. En la escuela teníamos que hace una actividad y teníamos que llevar dinero para participar en ella, mi amigo olvido su dinero y yo le regalé del mío para que pueda participar en la actividad. Me sentí muy bien y me di cuenta que soy muy shalomero. Moisés 8 años

15. En la clase de gimnasia, no conocía a nadie y tenia ganas de llorar por que se iba a ir mi mama, cuando de repente corrió una amiga a abrazarme y me tomo de la mano para llevarme con el resto de las niñas a la clase. Toda la hora ella estuvo pendiente de que yo me encuentre bien y shalomeo conmigo. Julieta 6 años

16. Ya había comenzado la clase de aerobic y teníamos que tomar pesas, un tapete y una liga. Llego una señora y se fue a su lugar sin su material. Yo tome el material para ella y se lo lleve, pero al darse cuenta ella se acercó y me agradeció por shalomear con ella. Al final se despidió de mi muy bonito y me sentí bien de shalomear.

En Israel shalomeando.

17. En Israel, Desde que decidí manejar shalomeando se ha hecho más ameno el camino para mi y para los conductores con quien shalomeo

18. Desde que incluí la palabra Shalomear en mi casa, ha mejorado la forma en la que educo a mis hijos

19. Shalomeo con Yerushalaim al recoger basura del suelo y les enseńo a mis hijos a hacer lo mismo

20. He hecho del Shaloming un hábito y cada vez que veo a alguien que necesita ayuda, lo ayudo

21. Cuando veo una persona con carriola que sube escaleras le ayudo a cargar la carriola y subimos más fácil