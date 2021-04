El 20º.curso Talmud y Derecho comenzará este año nuevamente por Zoom, dirigido al mundo de habla hispana. Este curso busca en el Talmud hebreo su aspecto de “Fuente de Derecho” de las Constituciones y leyes del mundo occidental, el mundo que aceptó la Biblia como base de sus propios sistemas legales.

Estudiar y enseñar las fuentes del Derecho actual en el Talmud ha sido “un sueño que he vivido despierta” desde hace muchos años, desde mis días de estudiante. Me animé a soñar tal como enseña el Profeta Isaías, pensando y persiguiendo mi proyecto con los ojos muy abiertos y los pies parados firmemente sobre la tierra.¿Quién dijo que ha sido fácil? Antes de enseñar, hay que estudiar, y mucho. “En materia de Talmud, como en todas las cosas, se puede discutir y rebatir cualquier punto. Lo esencial es saber sobre lo que se discute”, me enseñó el Rabino Nejemia Berman Z´L , hace muchos años en Montevideo. Llevo más de 50 años estudiando Talmud, en todos los lugares que pude y uniéndome a cursos con Rabinos de todas las tendencias que encontré.

El curso Talmud estuvo 18 años en el Centro de Postgrados de la Facultad de Derecho de la UdelaR en clases presenciales, con alumnos uruguayos y algún argentino, siempre buscando los mismos temas a través de diversos enfoques: la visión de los rabíes hebreos, de la Biblia cristiana, del Derecho Romano, de la legislación uruguaya, (donde cada año buscamos el profesor especialista en el tema). El resultado ha sido fantástico, con la colaboración de un cuerpo docente de primer orden.

El año pasado, durante la pandemia del coronavirus , con el equipo de profesores desarrollamos el curso por zoom gracias al auspicio de la Universidad ORT Uruguay. Ahi tuvimos muchos alumnos uruguayos y algo que no esperábamos, ¡estudiantes de habla hispana alrededor de todo el mundo!

Aprendimos algo increíble : esta pandemia, aunque ha causado mucho dolor, también "ha sido para bien", ha tenido su lado positivo: surgieron las clases por pantalla de computadora. ¡ Gracias al zoom, se han borrado las fronteras para el estudio!

Este año, para instalar el curso, he aceptado la invitación de la UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY, que toma a su cargo la secretaría, las inscripciones y la tarea de la plataforma zoom.

¿La verdad ? la más sorprendida soy yo misma, ¡no imaginaba que a mi edad, estaría empezando esta nueva aventura!

Adjunto está el programa del curso y dentro del afiche, encontrarán los datos para inscribirse. ¡Me encantará verlos en las clases!